Куат Хамитов: Похороню того, кто придет ко мне с вопросом о регистрации
Боец ММА Кукат Хамитов в своем Instagram выразил возмущение по поводу закона о временной регистрации.
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Видимо, что-то случилось...
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«В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулём, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 км от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращаются в алкоголиков, увеличиваются убийства, грабежи. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то, что
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