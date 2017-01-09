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9 января 2017, 9:53 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Куат Хамитов: Похороню того, кто придет ко мне с вопросом о регистрации

Боец ММА Кукат Хамитов в своем Instagram выразил возмущение по поводу закона о временной регистрации.

Боец <span class=error>ММА</span> <span class=error>Кукат</span> <span class=error>Хамитов</span> в своем Instagram выразил возмущение по поводу закона о временной регистрации. Увеличить
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«В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулём, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 км от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращаются в алкоголиков, увеличиваются убийства, грабежи. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то, что куда-то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придёт ко мне с этим вопросом о регистрации, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в 5-ку, по нефти, газу, золоту, серебру, урану, меди, алюминию, углю и т. д. Народ и так не видит их! что куда-то приехали в собственной стране??? Патриот не тот кто кричит больше всех “Алга Казахстан”, а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в нашей стране, а они придумали закон об МРП», — написал в соцсети Куат.

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