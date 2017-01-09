Куат Хамитов: Похороню того, кто придет ко мне с вопросом о регистрации

«В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулём, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 км от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращаются в алкоголиков, увеличиваются убийства, грабежи. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то, что куда-то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придёт ко мне с этим вопросом о регистрации, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в 5-ку, по нефти, газу, золоту, серебру, урану, меди, алюминию, углю и т. д. Народ и так не видит их! что куда-то приехали в собственной стране??? Патриот не тот кто кричит больше всех “Алга Казахстан”, а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в нашей стране, а они придумали закон об МРП», — написал в соцсети Куат.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BO-WeWcgyjE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокрошения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на Все! бедному пенсионеру попасть на камеру за рулём, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100км от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращаются в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придёт комне с этим вопросом регистраций, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в 5ку, по нефти, газу, золото, серебро, уран, медь, алюминий, уголь и тд. Народ И так не видит их! И после всего этого вы хотите грабить простой народ своими МРП.??? Патриот не тот кто кричит больше всех "Алга Казахстан", а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в нашей стране, а они придумали законМРП</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано ★★★NAIMAN★★★ (@kuat__khamitov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-07T19:05:04+00:00">Янв 7 2017 в 11:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>