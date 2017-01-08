Рахмонов порвал связки, бой против Кунченко отменен

«Я очень хотел этот бой и усиленно тренировался. Не рассчитал свои силы и порвал связки. По медицинскому заключению, скорее всего, мне предстоит операция на ногу. Мне жаль, что бой снова не состоится. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал этого боя. Я сделаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй и оправдать доверие своих болельщиков», — сказал Рахмонов.