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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28356994/
8 января 2017, 13:10 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Рахмонов порвал связки, бой против Кунченко отменен

Чемпион мира по смешанным боевым единоборствам Шавкат Рахмонов на тренировке получил тяжелую травму колена и 3-го марта не сможет биться против Алексея Кунченко.

«Я очень хотел этот бой и усиленно тренировался. Не рассчитал свои силы и порвал связки. По медицинскому заключению, скорее всего, мне предстоит операция на ногу. Мне жаль, что бой снова не состоится. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал этого боя. Я сделаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй и оправдать доверие своих болельщиков», — сказал Рахмонов.
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