Казахстанский боец Шавкат Рахмонов из-за травмы отменил титульный бой

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Как сообщает Mixfight.ru, на тренировке Рахмонов получил тяжелую травму колена. Скорее всего, спортсмену предстоит операция.

«Я очень хотел этот бой и усиленно тренировался. Не рассчитал свои силы и порвал связки. По медицинскому заключению, скорее всего? мне предстоит операция на ногу. Мне жаль, что бой снова не состоится. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал этого боя. Я сделаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй и оправдать доверие своих болельщиков», — сказал Рахмонов.

Изначально планировалось, что бой Кунченко — Рахмонов станет главным событием турнира M-1 Challenge, который пройдет 3 марта в Москве. В этом поединке на кону стоял бы пояс чемпионский пояс M-1 в полусреднем весе, которым владеет россиянин.

21-летний Рахмонов в прошлом — чемпион Казахстана и Азии, чемпион мира 2013 года и серебряный призер чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам 2014 года. В августе 2015 года он подписал контракт с международным промоушн M-1 Global, под знаменем которой свои бои проводили свои бои проводили братья Федор и Александр Емельяненко, Джефф Монсон, Педро Хиззо, Андрей Орловский, Кенни Гарнер и другие бойцы.