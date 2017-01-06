Расул Мирзаев опознал в одном из напавших друга Хабиба Нурмагомедова
Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев, жестоко избитый у себя в квартире, опознал в одном из напавших друга другого представителя MMA Хабиба Нурмагомедова, сообщает tofight.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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По данным сайта, этим мужчиной является некий Камиль Аллахвердиев, в соцсетях которого большое количества фотографий совместного досуга с Нурмагомедовым.
Напомним, в ночь на 31 декабря, 30-летний Мирзаев был жестоко избит в своей квартире в Москве и ранен из травматического пистолета. После нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован. В качестве одной из версий, известного бойца ММА могли избить
Имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. Тогда в августе во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.
В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.
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