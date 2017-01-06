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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28345265/
6 января 2017, 12:18 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Расул Мирзаев опознал в одном из напавших друга Хабиба Нурмагомедова

Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев, жестоко избитый у себя в квартире, опознал в одном из напавших друга другого представителя MMA Хабиба Нурмагомедова, сообщает tofight.ru.

Одной из версий конфликта является спор о бое Нурмагомедова с МакГрегором. Увеличить
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По данным сайта, этим мужчиной является некий Камиль Аллахвердиев, в соцсетях которого большое количества фотографий совместного досуга с Нурмагомедовым.

Напомним, в ночь на 31 декабря, 30-летний Мирзаев был жестоко избит в своей квартире в Москве и ранен из травматического пистолета. После нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован. В качестве одной из версий, известного бойца ММА могли избить из-за спора, связанного с боем Конор МакГрегор — Хабиб Нурмагомедов. Ранее появилась информация, что состояние здоровья Мирзаева ухудшилось.

Имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. Тогда в августе во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.
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