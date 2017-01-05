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5 января 2017, 20:11 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Менеджер Нурмагомедова выдвинул Фергюссону ультиматум

Али Абдельазиз, менеджер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, выдвинул ультиматум потенциальному сопернику россиянина Тони Фергюссону.

Али Абдельазиз менеджер бойца UFC <span class=error>Хабиба</span> Нурмагомедова выдвинул ультиматум потенциальному сопернику россиянина Тони Фергюссону. Увеличить
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«Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC. Если ты этого не сделаешь, то я найду другого», — написал Абдельазиз в «Твиттере».

Запись была немедленно удалена, что вызвало подозрения в том, что она должна была быть опубликована с аккаунта самого Нурмагомедова, а не его менеджера, сообщает Bloody Elbow.

Контракт на бой Нурмагомедова и Фергюссона не удаётся заключить из-за финансовых разногласий Фергюссона и UFC.
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