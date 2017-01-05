Менеджер Нурмагомедова выдвинул Фергюссону ультиматум

«Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC. Если ты этого не сделаешь, то я найду другого», — написал Абдельазиз в «Твиттере».



Запись была немедленно удалена, что вызвало подозрения в том, что она должна была быть опубликована с аккаунта самого Нурмагомедова, а не его менеджера, сообщает Bloody Elbow.



Контракт на бой Нурмагомедова и Фергюссона не удаётся заключить из-за финансовых разногласий Фергюссона и UFC.