Мирко Крокоп обявил о завершении карьеры в ММА

Филипович признался, что в прошлом использовал гормон роста, чтобы ускорить процесс восстановления от травм, и подтвердил, что завершить карьеру его вынуждают проблемы со здоровьем.



«Это определённо был мой последний турнир. У меня есть проблемы со здоровьем. И это, безусловно, конец моей карьеры. Я знаю, что и прежде уже объявлял о завершении карьеры, но теперь это определённо», — цитирует Филиповича CroatiaWeek.