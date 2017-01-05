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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28341353/
5 января 2017, 15:44 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Мирко Крокоп обявил о завершении карьеры в ММА

Боец смешанного стиля Мирко Филипович, более известный под прозвищем Крокоп, который в канун Нового года выиграл Гран-при Rizin, объявил о завершении карьеры.

Филипович признался, что в прошлом использовал гормон роста, чтобы ускорить процесс восстановления от травм, и подтвердил, что завершить карьеру его вынуждают проблемы со здоровьем.

«Это определённо был мой последний турнир. У меня есть проблемы со здоровьем. И это, безусловно, конец моей карьеры. Я знаю, что и прежде уже объявлял о завершении карьеры, но теперь это определённо», — цитирует Филиповича CroatiaWeek.
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