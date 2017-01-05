Российский боец Магомед Бибулатов заключил контракт с UFC
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном «инстаграме» сообщил, что боец смешанного стиля Магомед Бибулатов заключил контракт с американским промоушеном UFC.
«Я сегодня встретился с прославленным бойцом клуба “Ахмат” Магомедом “Чаборз” Бибулатовым. Он является лучшим российским бойцом наилегчайшего дивизиона. Магомед становился победителем международного турнира WFC Akhmat Grand Prix, является чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, побеждал на турнире ACB. Магомед — четырёхкратный чемпион мира по
Я пожелал Магомеду удачи и, самое главное, чтобы бои заканчивались без травм. Я уверен, что Магомед покажет хорошие результаты, а титулы, завоёванные Магомедом, пополнятся чемпионским поясом UFC», — написал Кадыров.
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