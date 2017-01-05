Брок Леснар дисквалифицирован на один год USADA
Американское антидопинговое агентство USADA приняло решение дисквалифицировать бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Брока Леснара на один год за проваленных
допинг-тестов.
Срок действия дисквалификации Леснара отсчитывается от 15 июля 2016 года, с момента, когда USADA временно отстранила его от боёв, сообщается в официальном
Ранее на аналогичный срок Леснар был дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Невада.
Напомним, что в июле прошлого года Леснар победил на турнире UFC Марка Ханта, однако позже выяснилось, что его
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