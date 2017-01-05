Брок Леснар дисквалифицирован на один год USADA

Срок действия дисквалификации Леснара отсчитывается от 15 июля 2016 года, с момента, когда USADA временно отстранила его от боёв, сообщается в официальном пресс-релизе организации.



Ранее на аналогичный срок Леснар был дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Невада.



Напомним, что в июле прошлого года Леснар победил на турнире UFC Марка Ханта, однако позже выяснилось, что его допинг-поба, взятая перед боем дала положительный результат на коломифен.