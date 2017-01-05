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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28337565/
5 января 2017, 11:48 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Брок Леснар дисквалифицирован на один год USADA

Американское антидопинговое агентство USADA приняло решение дисквалифицировать бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Брока Леснара на один год за проваленных допинг-тестов.

Срок действия дисквалификации Леснара отсчитывается от 15 июля 2016 года, с момента, когда USADA временно отстранила его от боёв, сообщается в официальном пресс-релизе организации.

Ранее на аналогичный срок Леснар был дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Невада.

Напомним, что в июле прошлого года Леснар победил на турнире UFC Марка Ханта, однако позже выяснилось, что его допинг-поба, взятая перед боем дала положительный результат на коломифен.
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