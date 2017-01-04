Хабиб Нурмагомедов: Фергюсону нужно замолкнуть и принять бой против меня

Ранее сообщалось, что Фергюсон требует за эту встречу больших денег, однако, руководство UFC не собирается идти на уступки американцу.

«За мной вся Россия и страны бывшего СССР, а кто за ним? Калифорния? Мексика? Не думаю, что Мексика болеет за него. Думаю, что моих фанатов там больше, чем его.

Это невозможно. UFC никогда этого не сделает. Мы отличаемся. Он говорит о серии из девяти побед, а я — о серии в 24 победы. Восемь лет я не знаю поражений. Майкл Джонсон побил его, а я — Майкла Джонсона. Он сражался с Рафаэлем дос Аньосом в равном бою, а я доминировал в бою с Рафаэлем. Когда он дрался с Дэнни Кастилло, он проиграл тот бой, вы можете в этом сами убедиться, посмотрев запись. Два раунда он проиграл, но судьи отдали ему победу. Почему он хочет такие деньги? Ему нужно замолкнуть и принять бой.

Я никогда не требовал от UFC повышения гонорара. В бою с Альваресом за пояс чемпиона я должен был заработать миллион, но UFC отдало бой Конору и я дрался на том же турнире за 100 тысяч. Я никому не предъявлял претензий. А это был очень опасный для меня соперник. Если бы я проиграл, то потерял бы все, а для него в бою не было никакого риска, он ничего не терял, а в случае победы приобретал очень много, — приводит слова Нурмагомедова Allboxing.ru.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал о препятствиях, которые стоят на пути организации боя Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.