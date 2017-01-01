Думаю, Роузи уйдет на пенсию, с нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое - Нуньес

По ее словам, Роузи допустила ошибку, когда решила боксировать с ней. В этом Нуьес обвиняет тренера американской спортсменки Эварда Тавердяна.

«Я знаю, что он советовал ей зарубиться со мной. Он считал, что она крутой боксер. Он вложил ей эту мысль в голову и заставил девочку поверить в то, что она реально умеет боксировать. Она крутой дзюдоист и могла бы держать дивизион на этих навыков, но как только ее тренер внушил ей мысль о боксе — ее карьера скатилась вниз. В нашем бою — я была ударным бойцом и эту мысль я хочу донести до Тарвердяна. Это следовало знать тренеру.

С Роузи покончено. Я уверена, что она уйдет на пенсию. С нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое. Она просто не может держать мои удары, — сказала Нуньес, слова которой приводит «Бокс ТВ».

Напомним, бой между Нуньес и Роузи стал главным событием на турнире UFC 207, состоявшемся 31 декабря в Лас-Вегасе. Бразильянка одержала победу техническим нокаутом на 48-й секунде боя и успешно защитила свой титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.

Для Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.

Ранее сама Роузи обратилась с обращением к фанатом. В нем она заявила, что пока еще не приняла решение относительного своего будущего.