Ронда Роузи: Мне нужно время, чтобы определиться с будущим

30 декабря Роузи проиграла в титульном поединке Аманде Нуньес за 48 секунд. Это поражение стало для призерши Олимпиады-2008 по дзюдо вторым подряд.

— Хочу поблагодарить все фанатов, которые были со мной не только, пока я находилась на вершине, но и в моменты глубочайших разочарований, — цитирует The Sun Роузи. — Слова не могут описать, как много ваши слова и поддержка значат для меня. Вернуться не просто к боям, но и к победам было моей главной целью на протяжении всего года.

Но иногда, даже если ты очень сильно стремился к своей цели и отдал этому все силы, вещи просто не складываются так, как ты планировал. Я горжусь, когда вижу, каких успехов добился женский дивизион в UFC. Я восторгаюсь всеми женщинами, которые приложили к этому руку, включая Аманду Нуньес.

Сейчас мне нужно время, чтобы все обдумать и определиться со своим будущим. Спасибо вам за веру в меня и понимание.