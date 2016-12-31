Бой Мирзаев - Макашвили планируют перенести после нападения на россиянина

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«Скорее всего, бой будет перенесен. Но все зависит от состояния Расула», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, трое неизвестных избили Мирзаева в ночь на субботу на улице Восточная и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали. В настоящий момент жизни бойца ничего не угрожает.

30-летний Мирзаев известен своими выступлениями в Fight Nights. Российский боец 16 ноября потерпел первое поражение в карьере ММА от американца грузинского происхождения Макашвили. В его активе 17 побед и одно поражение. Мирзаев также является чемпионом мира по боевому самбо.