Бой Мирзаев — Макашвили планируют перенести после нападения на россиянина
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Реванш между Расулом Мирзаевым и грузином Леваном Макашвили с большой долей вероятности будет перенесен после нападения на российского бойца. Об этом ТАСС сообщили в компании Fight Nights.
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«Скорее всего, бой будет перенесен. Но все зависит от состояния Расула», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, трое неизвестных избили Мирзаева в ночь на субботу на улице Восточная и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали. В настоящий момент жизни бойца ничего не угрожает.
30-летний Мирзаев известен своими выступлениями в Fight Nights. Российский боец 16 ноября потерпел первое поражение в карьере ММА от американца грузинского происхождения Макашвили. В его активе 17 побед и одно поражение. Мирзаев также является чемпионом мира по боевому самбо.
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