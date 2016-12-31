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31 декабря 2016, 14:40 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Роузи получит 3 миллиона долларов за бой на турнире UFC 207, Нуньес — 200 тысяч

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за бой с бразильянкой Амандой Нуньеc.

<nobr>Экс-чемпионка</nobr> UFC в легчайшем весе <span class=error>Ронда</span> <span class=error>Роузи</span> получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за бой с бразильянкой <span class=error>Амандой</span> Нуньеc. Увеличить
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Об этом сообщает портал Mmafighting.com со ссылкой на Спортивную комиссию штата Невада.

Примечательно, что гонорар действующей чемпионки мира Нуньес составит лишь 200 тысяч долларов (100 тысяч — гарантированная выплата + столько же за одержанную победу).

Напомним, титульный поединок в рамках турнира UFC 207 завершился досрочной победой Нуньес уже на 48-й секунде. Рефери остановил бой после того, как Ронда пропустила несколько тяжелейших ударов «в стойке».

Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.
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