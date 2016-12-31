К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает портал Mmafighting.com со ссылкой на Спортивную комиссию штата Невада.

Примечательно, что гонорар действующей чемпионки мира Нуньес составит лишь 200 тысяч долларов (100 тысяч — гарантированная выплата + столько же за одержанную победу).

Напомним, титульный поединок в рамках турнира UFC 207 завершился досрочной победой Нуньес уже на 48-й секунде. Рефери остановил бой после того, как Ронда пропустила несколько тяжелейших ударов «в стойке».

Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.