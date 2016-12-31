Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28314475/
31 декабря 2016, 14:19 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Крокоп нокаутировал Алиакбари и выиграл Гран-при Rizin

Мирко Крокоп Филипович (35−11−2) одержал победу над Амиром Алиакбари (5−1−0) в финале Гран-при Rizin. Филипович нокаутировал соперника серией ударов на третьей минуте второго раунда.

Ранее по ходу турнира Крокоп одержал победы над Кайто Баруто Хёвельсоном и Мухаммедом Кинг Мо Лавалем, которых также нокаутировал.

Россиянин Валентин Молдавский дошёл на турнире до полуфинала, где раздельным решением судей уступил Алиакбари.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена