Крокоп нокаутировал Алиакбари и выиграл Гран-при Rizin
Мирко Крокоп Филипович (35−11−2) одержал победу над Амиром Алиакбари (5−1−0) в финале
Гран-при Rizin. Филипович нокаутировал соперника серией ударов на третьей минуте второго раунда.
Ранее по ходу турнира Крокоп одержал победы над Кайто Баруто Хёвельсоном и Мухаммедом Кинг Мо Лавалем, которых также нокаутировал.
Россиянин Валентин Молдавский дошёл на турнире до полуфинала, где раздельным решением судей уступил Алиакбари.
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