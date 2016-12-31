Крокоп нокаутировал Алиакбари и выиграл Гран-при Rizin

Ранее по ходу турнира Крокоп одержал победы над Кайто Баруто Хёвельсоном и Мухаммедом Кинг Мо Лавалем, которых также нокаутировал.



Россиянин Валентин Молдавский дошёл на турнире до полуфинала, где раздельным решением судей уступил Алиакбари.