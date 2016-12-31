Ронда Роузи проиграла в первом раунде после возвращения в UFC
Американка Ронда Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в главном бою на турнире UFC 207 в
Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.
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С самого начала Нуньес пошла в атаку, нанеся целую серию ударов, на что Роузи не смогла ответить. В итоге судья остановил бой на 48-й секунде.
Для 29-летней Роузи это был первый бой после поражения от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд. На ее счету также 12 побед.
Для 28-летней Нуньес этот бой стал 18-м, а победа — 14-й в карьере. Она защитила чемпионский титул в легчайшей весовой категории.
В еще одном бою
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ БОЕВ ТУРНИРА UFC 207:
Ти Джей Диллашоу победил Джона Линекера единогласным решением судей;
Дон Юн Ким победил Тарека Сафедина раздельным решением судей;
Рэй Борг победил Луиса Смолку по очкам ;
Нил Маньи победил Джони Хендрикса единогласным решением судей;
Антонио Карлос Джуниор победил Марвина Виттори единогласным решением судей;
Алекс Гарсия нокаутировал Майка Пайла в первом раунде (3:34);
Нико Прайс победил Брендона Татча удушающим приемом (треугольник).
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