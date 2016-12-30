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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28301587/
30 декабря 2016, 0:08 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов — UFC: Все понимают, что вы прячете от меня Макгрегора

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что организация не хочет, чтобы его бой против чемпиона лёгкого веса ирландца Конора Макгрегора состоялся.

«Всему миру понятно, что вы прячете от меня Конора, но не надо рассказывать свои сказки фанатам, перестаньте врать, будто бы я не хочу боя с Альдо, я готов драться с любым бойцом в моём весе. Дайте мне конкурентный бой, после которого вы не сможете прятать от меня пояс. А не такой бой, чтобы люди говорили после моей победы: “Он же маленький, Хабиб слишком большой для него и т. д.”. Сейчас я у вас прошу бой, которого ждёт весь бойцовский мир, дайте мне Тони. Вы в своей истории не проводили боя между двумя бойцами, у одного из которых 9 побед подряд в рамках UFC, а у другого 8 побед», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».
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