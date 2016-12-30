«Всему миру понятно, что вы прячете от меня Конора, но не надо рассказывать свои сказки фанатам, перестаньте врать, будто бы я не хочу боя с Альдо, я готов драться с любым бойцом в моём весе. Дайте мне конкурентный бой, после которого вы не сможете прятать от меня пояс. А не такой бой, чтобы люди говорили после моей победы: “Он же маленький, Хабиб слишком большой для него и т. д. ”. Сейчас я у вас прошу бой, которого ждёт весь бойцовский мир, дайте мне Тони. Вы в своей истории не проводили боя между двумя бойцами, у одного из которых 9 побед подряд в рамках UFC, а у другого 8 побед», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOnVl_aj2Y1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">This message to @UFC : It is clear to everyone that you hiding Conor from me. But stop lying to your fans like I don't want fight with Aldo, I'm ready to fight with anyone in my division. Give me relevant fight, so you won't be able to hide the belt from me after. But not the fight, where people say after my victory: he is too small, Khabib too big for him etc. I'm asking you for match that whole world is waiting for, give me Tony. You have never matched up two guys with 9 and 8 win streak in UFC, NEVER IN UFC HISTORY. #telltruthtopeople ❗ Хочу обратиться к @UFC : Всему миру понятно что вы прячете от меня Конора, но не надо рассказывать свои сказки фанатам, перестаньте врать типо я не хочу боя с Альдо, я готов драться с любым бойцом в моем весе. Дайте мне конкурентный бой, после которого вы не сможете прятать от меня пояс. А не тот бой, чтоб люди говорили после моей победы: Он же маленький, Хабиб слишком большой для него и т д. Сейчас я у вас прошу бой, которого ждёт весь бойцовский мир, дайте мне Тони. Вы в своей истории не проводили бой между двумя бойцами у одного из которых 9 побед подряд в рамках UFC а у другого 8 побед. #говорителюдямправду #юфсишныеигрыопятьвтеме</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-29T20:34:50+00:00">Дек 29 2016 в 12:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>