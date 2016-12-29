UFC 207: Нуньес и Роузи весят одинаково и другие результаты взвешивания

В главном бою турнира сойдутся чемпионка легчайшей категории Аманда Нуньес и Ронда Роузи. На взвешивании они обе показали результат в 135 фунтов (61,2 кг).



В соглавном бою встретятся чемпион легчайшей категории Доминик Круз и Коди Гарбрандт, также показавшие равный вес — 135 фунтов.



UFC 207. Результаты взвешивания:



Аманда Нуньес (135 фунтов) — Ронда Роузи (135 фунтов)

Доминик Круз (135) — Коди Гарбрандт (135)

Ти Джей Диллашоу (136) — Джон Линекер (135,2)

Дон Хён Ким (171) — Тарке Саффиедин (171).