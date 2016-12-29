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29 декабря 2016, 21:08 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

UFC 207: Нуньес и Роузи весят одинаково и другие результаты взвешивания

Состоялось взвешивание турнира по смешанным единоборствам UFC 207.

В главном бою турнира сойдутся чемпионка легчайшей категории Аманда Нуньес и Ронда Роузи. На взвешивании они обе показали результат в 135 фунтов (61,2 кг).

В соглавном бою встретятся чемпион легчайшей категории Доминик Круз и Коди Гарбрандт, также показавшие равный вес — 135 фунтов.

UFC 207. Результаты взвешивания:

Аманда Нуньес (135 фунтов) — Ронда Роузи (135 фунтов)
Доминик Круз (135) — Коди Гарбрандт (135)
Ти Джей Диллашоу (136) — Джон Линекер (135,2)
Дон Хён Ким (171) — Тарке Саффиедин (171).
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