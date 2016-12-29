Уайт: Макгрегора нет в планах UFC на ближайшие 10 месяцев

Ранее Макгрегор решил взять паузу из-за беременности подруги, но заявил, что не называл Уайту подобного срока.



«В последний раз, когда мы с Конором разговаривали, он сказал, что берёт паузу на 10 месяцев. Я даже не думаю о Коноре. Его нет в моих планах на ближайшие 10 месяцев.



В нашем бизнесе мы устраиваем бои. Я знаю, кто доступен, а кто нет. Конор сказал мне: “Я не доступен на 10 месяцев. У нас будет ребёнок. Моя девушка волнуется, когда я дерусь, и я не хочу подвергать её этому, пока она беременна”. Я отнёсся к этому с уважением. Занимайся своими делами, дружище. Его нет в наших планах на следующие 10 месяцев. Когда он будет готов поговорить — он знает, где я», — цитирует Уайта MMA Fighting.