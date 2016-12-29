Уайт: Макгрегора нет в планах UFC на ближайшие 10 месяцев
Глава UFC Дэна Уайт заявил, что не планирует устраивать Конору Макгрегору бои в ближайшие 10 месяцев.
Ранее Макгрегор решил взять паузу
«В последний раз, когда мы с Конором разговаривали, он сказал, что берёт паузу на 10 месяцев. Я даже не думаю о Коноре. Его нет в моих планах на ближайшие 10 месяцев.
В нашем бизнесе мы устраиваем бои. Я знаю, кто доступен, а кто нет. Конор сказал мне: “Я не доступен на 10 месяцев. У нас будет ребёнок. Моя девушка волнуется, когда я дерусь, и я не хочу подвергать её этому, пока она беременна”. Я отнёсся к этому с уважением. Занимайся своими делами, дружище. Его нет в наших планах на следующие 10 месяцев. Когда он будет готов поговорить — он знает, где я», — цитирует Уайта MMA Fighting.
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