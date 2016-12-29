Веласкес: Доктор сказал, что я могу драться, но мне не разрешили

«21 декабря я в интервью рассказал о проблемах со спиной, связанных с седалищным нервом, и о боли, которую они мне причиняют. 22 декабря со мной связалась NSAC, запросив результат рентгенов. 23-го они попросили меня пройти новое обследование, а 24-го была созвана конференция, в ходе которой мой доктор сказал NSAC, что все результаты показывают, что я могу драться без усугубления травмы. А через 10 минут после конференции я открыл “Твиттер” и прочитал о том, что меня сняли с UFC 207.



Ещё через час мне позвонили из NSAC и подтвердили, что отзывают мою лицензию, извинившись за утечку информации. 25 декабря мы запросили экстренное слушание. 26-го мы отправили им результаты рентгена и МРТ и даже видеозаписи тренировок. Вдобавок, я предложил прилететь в Лас-Вегас, чтобы их доктор полностью проверил меня. Но они ответили, что придерживаются своего решения и что в случае выступления я был бы в неудачном положении», — написал Веласкес в «Твиттере».