Веласкес: Доктор сказал, что я могу драться, но мне не разрешили
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес объяснил, почему атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила ему выступать на турнире UFC 207, где он должен был провести реванш с Фабрисью Вердумом.
«21 декабря я в интервью рассказал о проблемах со спиной, связанных с седалищным нервом, и о боли, которую они мне причиняют. 22 декабря со мной связалась NSAC, запросив результат рентгенов. 23-го они попросили меня пройти новое обследование, а 24-го была созвана конференция, в ходе которой мой доктор сказал NSAC, что все результаты показывают, что я могу драться без усугубления травмы. А через 10 минут после конференции я открыл “Твиттер” и прочитал о том, что меня сняли с UFC 207.
Ещё через час мне позвонили из NSAC и подтвердили, что отзывают мою лицензию, извинившись за утечку информации. 25 декабря мы запросили экстренное слушание. 26-го мы отправили им результаты рентгена и МРТ и даже видеозаписи тренировок. Вдобавок, я предложил прилететь в
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