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29 декабря 2016, 15:02 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Крокоп победил Лаваля на турнире Rizin 3 и вышел на Баруто

В Сайтаме завершился первый день турнира Rizin 3, главным событием которого стал поединок между Мирко Филиповичем, более известным по прозвищу «Крокоп» и Мохаммедом «Кинг Мо» Лавалем.

По итогам встречи победу одержал Мирко, которому удалось нокаутировать своего соперника во втором раунде. Этот поединок носил статус четвертьфинала Гран-при Rizin. В полуфинале Крокопу предстоит встретиться с Кайто «Баруто» Хёвельсон, который в другом четвертьфинале победил Цуёси Косаку.

Во втором полуфинале российский боец Валентин Модавский встретится с Амиром Алиакбари, победившим в четвертьфинале Хита Херринга.
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