Крокоп победил Лаваля на турнире Rizin 3 и вышел на Баруто
В Сайтаме завершился первый день турнира Rizin 3, главным событием которого стал поединок между Мирко Филиповичем, более известным по прозвищу «Крокоп» и Мохаммедом «Кинг Мо» Лавалем.
По итогам встречи победу одержал Мирко, которому удалось нокаутировать своего соперника во втором раунде. Этот поединок носил статус четвертьфинала
Во втором полуфинале российский боец Валентин Модавский встретится с Амиром Алиакбари, победившим в четвертьфинале Хита Херринга.
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