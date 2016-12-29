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29 декабря 2016, 20:16 | Летние: Единоборства | УНИАН

Средневековый бой признали видом спорта в Украине

Министерство спорта внесло в официальный реестр три новых вида спорта.

Министерство спорта внесло в официальный реестр три новых вида спорта. Увеличить
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Министерство молодежи и спорта Украины внесло в реестр признанных видов спорта в стране три новых вида — киокушинкай карате уния, спорт с летающим диском (фрисби) и средневековый бой. Об этом сообщает газета «Сегодня».

В то же время было отказано в признании таких видов спорта, как бразильский джиу джитсу, комбат самозащита ИСО и рафтинг.

В список олимпийских видов спорта были добавлены карате и скалолазание.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что в Украине признали фрисби новым видом спорта.

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