Средневековый бой признали видом спорта в Украине
Министерство спорта внесло в официальный реестр три новых вида спорта.
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Министерство молодежи и спорта Украины внесло в реестр признанных видов спорта в стране три новых вида — киокушинкай карате уния, спорт с летающим диском (фрисби) и средневековый бой. Об этом сообщает газета «Сегодня».
В то же время было отказано в признании таких видов спорта, как бразильский джиу джитсу, комбат самозащита ИСО и рафтинг.
В список олимпийских видов спорта были добавлены карате и скалолазание.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что в Украине признали фрисби новым видом спорта.
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