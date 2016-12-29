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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28295549/
29 декабря 2016, 14:07 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Молдавский победил Байора и вышел в финал Гран-при Rizin

Российский боец ММА Валентин Молдавский одержал победу на турнире Rizin 3, который стартовал 29 декабря в Саитаме (Япония).

В рамках этого турнира Молдавский провёл бой против поляка Жимона Байора, над которым одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при тяжеловесов.

Ранее Вадим Немков на этом турнире победил бразильца Элисона Висенте.

Главным событием первого дня Rizin 3, который продлится до 31 деабря, станет бой между Мохаммедом Лавалем и Мирко Филиповичем.
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