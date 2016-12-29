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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28294329/
29 декабря 2016, 12:24 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Президент UFC: Фергюсон сказал, что не выйдет на бой с Хабибом, пока ему не будут платить столько же

Президент UFC Дэйна Уайт заверил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться. По словам главы организации, причиной тому могут стать требования со стороны Фергюсона.

«Мы пытались сделать этот бой. Тони сказал, что не выйдет на бой, пока ему не будут платить столько же, сколько платят Хабибу. У Хабиба другой договор. Так что этого не будет. Это исключено.

У Тони есть свежий контракт. Не так давно он был подписан. Я следую любому контракту, каким бы он ни был. В некоторые хреновые договоры я тоже влезал. Есть парень, который зарабатывает тонны денег, но он был чемпионом. И эту сделку я подписал и должен с ней работать, — приводит слова Уайта Allboxing.ru.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.
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