Президент UFC: Фергюсон сказал, что не выйдет на бой с Хабибом, пока ему не будут платить столько же

«Мы пытались сделать этот бой. Тони сказал, что не выйдет на бой, пока ему не будут платить столько же, сколько платят Хабибу. У Хабиба другой договор. Так что этого не будет. Это исключено.

У Тони есть свежий контракт. Не так давно он был подписан. Я следую любому контракту, каким бы он ни был. В некоторые хреновые договоры я тоже влезал. Есть парень, который зарабатывает тонны денег, но он был чемпионом. И эту сделку я подписал и должен с ней работать, — приводит слова Уайта Allboxing.ru.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.