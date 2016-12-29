Ронда Роузи. Возвращение железной леди

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В ноябре прошлого года поражение Ронды Роузи в поединке против Холли Холм стало настоящей сенсацией. За свою профессиональную карьеру она не проигрывала ни разу. Несмотря на поражение, с ее лицом по-прежнему ассоциируются все женские единоборства. Тем более что никто из соперниц удержать титул так и не смог. Холм проиграла в следующем же бою Мише Тейт, а та уступила пояс Нуньес.

АНДЕРГРАУНД И ПОПУЛЯРНОСТЬ

В 2011 году глава UFC Дана Уайт заявлял, что никогда в жизни не будет проводить женские бои под эгидой своей организации. Но всего через два года ему пришлось изменить свое мнение.

— Тот, кто считает женские бои безумием, должен опомниться, на дворе давно не 1920-е. Есть женщины, которые дерутся. А среди них есть настоящая чемпионка. Она заносчива, задириста. Будут бои, которые вызовут огромный интерес. И я собираюсь их проводить на одном уровне с мужскими, — писал Уайт в своем твиттере и имел в виду, конечно же, Роузи.

Личность Ронды и ее невероятная популярность перенесли женские единоборства из второй лиги на первый план. Шоу UFC 193 в ноябре прошлого года, главным событием которого был бой между Роузи и Холм, поставил рекорд по посещаемости за всю историю организации — за поединком наблюдало более 56 тысяч зрителей.

Многим спортсменам тогда пришлось признать — женские единоборства вышли из андерграунда. «Раньше мне не нравились женские бои, — рассказывал Хабиб Нурмагомедов. — Сейчас же, когда я смотрю, как дерутся женщины, понимаю, что некоторые из них бьются намного лучше, чем мужчины».

АФИНЫ И ПЕКИН

В отличие от многих бойцов MMA Роузи пришла в смешанные единоборства не с улицы. В 17 лет она отобралась в сборную США на Олимпиаду-2004, став самой молодой дзюдоисткой на Играх в Афинах. Четыре года спустя в Пекине Роузи завоевала бронзу, победив в схватке за третье место немку Аннетт Бем, и стала первой американкой, которая завоевала олимпийскую награду в этом виде спорта. Кроме того, Ронда становилась чемпионкой мира среди юниоров (2004), серебряным призером чемпионата мира (2007) и победительницей Панамериканских игр (2007).

Сам факт, что Роузи выбрала именно дзюдо, неудивителен. Ее мать Анн-Мари де Марс стала первой гражданкой США, выигравшей чемпионат мира в 1984 году. Когда Роузи исполнилось 11 лет, мама стала ее тренером.

ТРАГЕДИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ

Что такое борьба Роузи было знакомо с первых мгновений жизни. При рождении она едва не погибла: пуповина была обмотана у нее вокруг шеи. У Роузи осталось неврологическое расстройство — она не могла внятно говорить на протяжении первых шести лет жизни.

Когда ей было восемь лет, покончил жизнь самоубийством ее отец. Он сломал позвоночник, катаясь с дочерьми на санках, и оказался парализован. Вскоре после этого он наложил на себя руки. Эта трагедия заставила Ронду бросить плавание и заняться дзюдо.

Бет Коррея перед боем с Роузи написала в своем инстаграме: «Ронда, наверное, покончит с собой, если проиграет». Позже она принесла извинения, объяснив неуместный комментарий тем, что не знала о самоубийстве ее отца. Президент UFC Дана Уайт отметил, что Коррея была в курсе трагедии спортсменки, но пыталась выбить ее из равновесия.

БЫСТРЫЕ БОИ И КОНФЕТЫ

В одном из интервью Роузи рассказала, что мать каждое утро будила ее приемом «рычаг локтя». Абсолютное большинство своих поединков она выиграла с помощью именно так. И практические все ее бои в UFC не продолжались дольше одного раунда. В первых семи для победы ей хватало в среднем около 30 секунд.

Тем не менее в ноябре прошлого года в поединке с Холм Роузи не смогла перевести бой в партер, работала в стойке и получила первый в карьере нокаут, причем глубокий. После поединка ее отвезли в больницу, но все обошлось без серьезных последствий.

Первый раз в жизни она отправилась в травматологию в детстве. Это был не нокдаун и не спортивная травма. Вместе с сестрой они на спор засовывали в нос леденцы. Одну конфету Ронда засунула слишком глубоко, и та застряла. Пришлось вызывать «скорую помощь». По дороге в госпиталь конфета растаяла и выпала, но с тех пор леденцы Роузи не ест.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

По рейтингам нескольких авторитетных изданий, таких как MMA Rising и MMA Weekly, Ронда Роузи входит в список лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.

В 2014 году турнир UFC 184, главным боем которого стал поединок Роузи против Кэт Зингано, транслировался по системе платных телевизионных трансляций (pay-per-view), и его посмотрело более 600 тысяч зрителей. О спортсменке заговорили, ее имя стало узнаваемым.

Правда, были и те, кто высказывался нелицеприятно. Известный боксер Флойд Мейвезер однажды сказал, что слышал имя Роузи и раньше, однако только недавно узнал, что это женщина. «Раньше я думал, что это парень», — заявил боксер.

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере после знаменитого поражения от Холм: «Я очень рад, что Роузи проиграла свой чемпионский бой. Она была серьезно избита прошлой ночью. И вообще она нехороший человек».

Если уж заговорил Трамп, не стоит удивляться, что в 2015 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира с ежегодным заработком 6,5 миллиона долларов. По подсчетам издания доход от поединков Роузи составил 3 миллиона, а еще 3,5 она заработала на рекламных контрактах и другой деятельности.

ФИЛЬМЫ И ПРОКЛЯТИЕ ВИДЕОИГР

В перерывах между выступлениями в клетке Роузи успела сняться в седьмой части «Форсажа» и в третьей части «Неудержимых». В 2016-м вышел фильм «22 мили» с ее участием, а еще она сыграет главную роль в продолжении «Дома у дороги», съемки которого еще не начались.

Помимо кино Ронда стала лицом обложки игры UFC 2. Производители сообщили об этом за день до боя с Холм, и Роузи проиграла.

Интересно, что это не первый подобный случай. После появления на обложке первой части UFC последовала серия проигрышей Александра Густафссона и дисквалификация Джона Джонса. В 2004 году непобежденный Рой Джонс попал на обложку игры и проиграл свой следующий бой. Оскар Де Ла Хойя уступил сразу после выхода третьей части игры с его изображением на обложке.

Кстати, мать Роузи после завершения спортивной карьеры также связала свою жизнь с видеоиграми. Она является генеральным директором компании, которая занимается производством компьютерных квестов о коренных жителях США.

Сама Роузи также играет в игры, в числе любимых — покемоны и «Warcraft».

ЕМЕЛЬЯНЕНКО И ГОЛОВКИН

В одном из интервью Ронда Роузи призналась, что ее самым большим кумиром в смешанных единоборствах является Федор Емельяненко:

— У нас много общего с Федором. У него база самбо, у меня — дзюдо. Как по мне, самбо — это русское дзюдо, правда, они больше работают в партере. Я стараюсь подражать Федору во всем. Его стиль подходит мне больше, чем любой другой. Поэтому я специально пытаюсь копировать его как можно больше. Я люблю его. Он не проигрывал десять лет.

Любимым боксером Ронды также оказался спортсмен с постсоветского пространства, представитель Казахстана Геннадий Головкин: «Он мой любимый действующий боксер, просто душка. Я люблю его стиль, технику и нокаутирующую силу. Кроме того, он очень милый и добрый парень».

В сети есть видео с тренировки Ронды Роузи под песню группы «Бутырка» — «Москва — Магадан». Тренер Роузи Эдмонд Тарвердян имеет армянские корни, и не исключено, что послушать «Бутырку» на тренировке было его выбором.