Вадим Немков нокаутировал Элисона Висенте на турнире Rizin 3
Российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу на турнире Rizin 3, который стартовал 29 декабря в Саитаме (Япония).
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В рамках этого турнира Немков провёл поединок против бразильца Элисона Висенте, над которым одержал победу нокаутом в первом раунде. Эта победа позволила россиянину стать запасным бойцом в
Отметим, что в рамках этого турнира другому россиянину, Валентину Молдавскому, предстоит в полуфинале
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