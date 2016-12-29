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29 декабря 2016, 11:59 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Вадим Немков нокаутировал Элисона Висенте на турнире Rizin 3

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу на турнире Rizin 3, который стартовал 29 декабря в Саитаме (Япония).

Российский боец смешанного стиля Вадим <span class=error>Немков</span> одержал победу на турнире Rizin 3 который стартовал 29 декабря в <span class=error>Саитаме</span> (Япония). Увеличить
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В рамках этого турнира Немков провёл поединок против бразильца Элисона Висенте, над которым одержал победу нокаутом в первом раунде. Эта победа позволила россиянину стать запасным бойцом в Гран-при тяжеловесов Rizin.

Отметим, что в рамках этого турнира другому россиянину, Валентину Молдавскому, предстоит в полуфинале Гран-при сразиться с поляком Жимоном Байором.
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