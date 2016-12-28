Казахстанец Шавкат Рахмонов проведет бой с чемпионом M-1 на турнире в Москве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве.

Напомним, в августе 2015-го года Рахмонов подписал контракт с международным промоушн M-1 Global.

Рахмонов — чемпион Казахстана, Азии, чемпион мира 2013 года и серебряный призер чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам 2014 года.