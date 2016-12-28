Казахстанец Шавкат Рахмонов проведет бой с чемпионом M-1 на турнире в Москве
Чемпион M-1 в полусреднем весе россиянин Алексей Кунченко (15−0) проведет следующую защиту своего титула в бою с бойцом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (7−0), сообщает mixfight.ru.
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Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве.
Напомним, в августе 2015-го года Рахмонов подписал контракт с международным промоушн M-1 Global.
Рахмонов — чемпион Казахстана, Азии, чемпион мира 2013 года и серебряный призер чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам 2014 года.
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