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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28286233/
28 декабря 2016, 16:26 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Экс-чемпион UFC Джош Барнетт вновь пойман на допинге

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний американец Джош Барнетт (35 побед, 8 поражений) провалил тестирование USADA на запрещенные вещества.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> UFC в тяжелом весе 39-летний американец <span class=error>Джош</span> <span class=error>Барнетт</span> (35 побед 8 поражений) провалил тестирование USADA на запрещенные вещества. Увеличить
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На данный момент, пока вина спортсмена не доказана, он переведен в список «потенциальных нарушителей».

Напомним, что Барнетт не в первый раз обвиняется в употреблении допинга. В 2001 году он был уличен в использовании анаболических стероидов. В 2002 году он сдал положительный тест на допинг после боя с Рэнди Кутюром и лишился звания чемпиона UFC. Ему пришлось со скандалом покинуть организацию.

В 2009 году Джош должен был провести бой против Федора Емельяненко, но вновь влип в неприятную историю. За десять дней до поединка в организме спортсмена нашли следы стероида Дростанола.

На данный момент Барнетт находится в Японии, где 29 декабря состоится турнир Rizin.
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