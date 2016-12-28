Алексей Кунченко сразится с Шавкатом Рахмоновым на турнире M-1 Challenge 75

Боец команды New Stream — действующий чемпион мира M-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко, (15−0) прокомментировал свой предстоящий титульный бой на турнире M-1 Challenge 75 в Москве против чемпиона мира и Азии по ММА, не знающим поражений на профессиональной арене, Шавкатом Рахмоновым, (7−0) из Казахстана.