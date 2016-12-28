Алексей Кунченко сразится с Шавкатом Рахмоновым на турнире M-1 Challenge 75
Чемпион M-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко (15−0) проведёт следующую защиту своего титула в бою с бойцом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (7−0).
Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 75, запланированного на 3 марта в Москве, сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия.
Предыдущую защиту титула Кунченко провёл 18 ноября на турнире M-1 Challenge 7 2 в поединке против Мурада Абдулаева, которого победил единогласным решением судей.
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