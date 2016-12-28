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28 декабря 2016, 15:52 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Алексей Кунченко сразится с Шавкатом Рахмоновым на турнире M-1 Challenge 75

Чемпион M-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко (15−0) проведёт следующую защиту своего титула в бою с бойцом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (7−0).

Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 75, запланированного на 3 марта в Москве, сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия.

Предыдущую защиту титула Кунченко провёл 18 ноября на турнире M-1 Challenge 7 2 в поединке против Мурада Абдулаева, которого победил единогласным решением судей.
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Алексей Кунченко: После боя с Рахмоновым только один из нас останется непобежденным

Алексей Кунченко: После боя с Рахмоновым только один из нас останется непобежденным

Боец команды New Stream — действующий чемпион мира M-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко, (15−0) прокомментировал свой предстоящий титульный бой на турнире M-1 Challenge 75 в Москве против чемпиона мира и Азии по ММА, не знающим поражений на профессиональной арене, Шавкатом Рахмоновым, (7−0) из Казахстана.
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