Алексей Кунченко: После боя с Рахмоновым только один из нас останется непобежденным

«С Шавкатом я лично не знаком, но знаю, что он очень перспективный боец, успешно выступавший по любительскому ММА — чемпион мира, да еще в таком молодом возрасте! Да еще и н не получивший ни одного поражения и в профессиональном спорте», — говорит Алексей. «Я смотрел его бои, обратил внимание, что так же как и я, он больше предпочитает работать в стойке, что мне очень нравится. Мой предыдущий оппонент постоянно переводил бой в партер. В предстоящем поединке, надеюсь, такого не будет. Хотя я пока еще не видел и не могу оценить борцовскую технику Рахмонова, но уверен, что в борьбе он окажется слабее Абдулаева. Что касается отсутствия у Шавката поражений, то это большой плюс. Ведь после боя только один из нас останется непобежденным».



Подготовку чемпион уже начал.