Алексей Кунченко: После боя с Рахмоновым только один из нас останется непобежденным
Боец команды New Stream — действующий чемпион мира M-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко, (15−0) прокомментировал свой предстоящий титульный бой на турнире M-1 Challenge 75 в Москве против чемпиона мира и Азии по ММА, не знающим поражений на профессиональной арене, Шавкатом Рахмоновым, (7−0) из Казахстана.
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«С Шавкатом я лично не знаком, но знаю, что он очень перспективный боец, успешно выступавший по любительскому ММА — чемпион мира, да еще в таком молодом возрасте! Да еще и н не получивший ни одного поражения и в профессиональном спорте», — говорит Алексей. «Я смотрел его бои, обратил внимание, что так же как и я, он больше предпочитает работать в стойке, что мне очень нравится. Мой предыдущий оппонент постоянно переводил бой в партер. В предстоящем поединке, надеюсь, такого не будет. Хотя я пока еще не видел и не могу оценить борцовскую технику Рахмонова, но уверен, что в борьбе он окажется слабее Абдулаева. Что касается отсутствия у Шавката поражений, то это большой плюс. Ведь после боя только один из нас останется непобежденным».
Подготовку чемпион уже начал.
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