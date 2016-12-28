Rizin 3: Молдавский и Немков оказались легче своих соперников

На этом турнире выступят двое российских бойцов — Вадим Немков и Валентин Молдавский.



Молдавский продолжает участвовать в Гран-при тяжеловесов и в полуфинальном бою встретится с поляком Жимоном Байором. На взвешивании Молдавский показал вес 102 кг, его соперник оказался тяжелее — 105 кг.



Под Вадимом Немковым, которому предстоит провести бой с бразильцем Алисоном Висенте, весы указали на отметку 104 кг. Его соперник показал вес 106 кг.