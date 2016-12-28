Rizin 3: Молдавский и Немков оказались легче своих соперников
28 декабря состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам Rizin 3, который будет проходить с 29 по 31 декабря в Сайтаме (Япония).
На этом турнире выступят двое российских бойцов — Вадим Немков и Валентин Молдавский.
Молдавский продолжает участвовать в
Под Вадимом Немковым, которому предстоит провести бой с бразильцем Алисоном Висенте, весы указали на отметку 104 кг. Его соперник показал вес 106 кг.
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