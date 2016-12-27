Федор Емельяненко не будет секундантом во время поединков Молдавского и Немкова в Японии

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«Федор не приедет в Японию. Ему самому в начале 2017 года предстоит бой», — сказал собеседник агентства.

Немков на новогоднем турнире сразится с 29-летним бразильцем Алисоном Висенте. Молдавский проведет поединок против поляка Шимона Байора.