Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28276013/
27 декабря 2016, 19:29 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко не будет секундантом во время поединков Молдавского и Немкова в Японии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Известный боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко не будет секундировать российских бойцов Вадима Немкова и Валентина Молдавского во время их поединков в Японии. Об этом ТАСС сообщили в организации Rizin.

МОСКВА 27 декабря. /ТАСС/. Известный боец и президент Союза <span class=error>ММА</span> России Федор Емельяненко не будет <span class=error>секундировать</span> российских бойцов Вадима <span class=error>Немкова</span> и Валентина Молдавского во время их поединков в Японии. Об этом ТАСС сообщили в организации Rizin. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Федор не приедет в Японию. Ему самому в начале 2017 года предстоит бой», — сказал собеседник агентства.

Немков на новогоднем турнире сразится с 29-летним бразильцем Алисоном Висенте. Молдавский проведет поединок против поляка Шимона Байора.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

"Анжи" объявил о необходимости продажи ведущих футболистов

Президент "Крыльев Советов": Цаллагов должен перейти в "Зенит" до Нового года