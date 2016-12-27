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27 декабря 2016, 13:53 | Летние: Единоборства | БЕЛТА

Бобруйчанин Павел Пахоменко стал двукратным победителем открытого чемпионата Беларуси по грепплингу

27 декабря, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Бобруйчанин Павел Пахоменко стал двукратным победителем открытого чемпионата Беларуси по грепплингу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Всего на турнире белорусскими атлетами завоеваны четыре золотые награды. Наиболее яркие победы в финалах в категории 98,9 кг и абсолютной весовой категории одержал Павел Пахоменко из Бобруйска, который удостоился специального приза от организаторов чемпионата. Также золотая награда на счету гомельчанина Петра Солдатенко в весовой категории 65,9 кг. В поединке за первое место он был сильнее соотечественника Дениса Трояна. Минчанин Александр Каделя стал первым среди атлетов в весе до 87,9 кг.

«Результаты чемпионата продемонстрировали рост уровня белорусских спортсменов. Уверен, вскоре они смогут конкурировать на равных с европейскими атлетами», — отметил председатель Белорусской федерации грепплинга Вахтанг Сохадзе.

Грепплинг — вид спортивного единоборства, который активно развивается в Беларуси и совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

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