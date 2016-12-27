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27 декабря 2016, 12:39 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Шлеменко поделился своим рецептом успеха

Российский боец ММА Александр Шлеменко, выступающий в Bellator, открыл свой рецепт успеха для молодых бойцов.

«Я всегда даю три совета, которые считаю самыми важными для достижения максимальных успехов в жизни, не обязательно даже в спорте. Жить трезво, верить в себя, не слушать того, кто может сбить тебя с пути. Это три составляющих успеха. В спорте добавляется ещё одна, хотя она и в жизни важна: для достижения своей цели нужно жертвовать почти всем. Ты должен понимать, как это сложно, но идти. И тогда дойдёшь», — приводит слова Шлеменко Mixfight.
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