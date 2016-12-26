Амосова: Еду выступать в Китай, потому что в России бойцам не хотят платить

О том, как бывшего капитана юношеской сборной России по тхэквондо потянуло в профессиональный кикбоксинг, читайте в нашем материале.

«Переход к другому тренеру после 9 лет совместной работы был бы каким-то предательством».

— Мир тхэквондо немного загадочен для большинства российских любителей единоборств, поэтому расскажи, почему тхэквондиска, бывший капитан юношеской сборной, ни с того ни с сего решает перейти в кикбоксинг?

— В 2014 году у меня произошёл конфликт с тренером, после которого не смогла дальше продолжать тренироваться и выступать за родной клуб. Долгое время я не находила себе места, было тяжело без постоянных физических нагрузок, очень хотелось тренироваться. Но спустя полтора месяца, мне повезло: мой знакомый предложил попробовать себя в кикбоксинге и съездить на вводную тренировку. Сначала мне не понравилось: все 2 часа я пропускала удары руками, было сложно сосредоточиться и находить правильную дистанцию. Однако тренер заметил мои хорошие удары ногами, что позволило мне остаться.

— А почему нельзя было перейти к другому тренеру?

— Я решила начать все с чистого листа. Переход к другому тренеру после 9 лет совместной работы был бы каким-то предательством, да и не хотелось лишних разговоров. Лучшим исходом для меня было сменить вид спорта.

— Чего за эти 9 лет сотрудничества ты смогла добиться?

— Для меня это был самый хороший старт в спортивной карьере. Мне было дано все: четкое тренерское руководство, поддержка, комфортные условия для тренировок. Эти 9 лет помогли мне понять, чем я хочу заниматься по жизни. Благодаря этому времени я действительно полюбила спорт и не вижу теперь своей жизни без тренировок. Я полюбила тот адреналин, который выплескивается во время поединка, полюбила дух соревновательной борьбы. С каждым годом получалось все больше ударов, техника становилась лучше, характер закалялся. Я получила опыт тренерской деятельности (мне доверили вести группу новичком в 2012 году), и теперь эта деятельность позволяет мне зарабатывать. Сейчас я с радостью вспоминаю свои тхэквондисткие годы, свои победы и поражения, удачи и неудачи.

— А если говорить о достижениях — какая награда является ключевой?

— Серебро на чемпионате России среди взрослых. Мне тогда было всего 15 лет, но я помню, что эмоции меня переполняли так, словно я одержала на нем победу.

— Как вышло так, что тебе довелось тренировать сурдлимпийцев?

— У нас в клубе занималась глухонемая спортсменка, призёр Сурдлимпийских Игр. Она была примерно моей весовой категории, и тренер регулярно стал ставить нас в пару. Так со временем, она стала занимать первые места на чемпионатах России, прогрессировать. Потом был опыт участия в сборе вместе со сборной Москвы среди глухонемых. Туда я ездила в качестве помощника в тренировочном процессе, помогала нашей девочке и другим членам нашей сборной.

— И каково это было?

— Иногда было сложно изъясняться с ребятами, потому что не все умели читать по губам. Поэтому объясняла, как могла. На тот момент мне было 16, а возраст сборников начинался от 20 лет.

Иногда случались забавные казусы. Ребят отпускали домой на выходные и тренеры давали им напутствия, мол, много не кушайте, держите вес и все в этом роде. Кто-то из тренерского состава заикнулся, что молодым людям запрещается заниматься любовью, но девушек это не касается. После вечернего сбора, ко мне подходит пара ребят и спрашивает: что они там имели в виду? Я сквозь смех и смущение кое-как объяснила, что нужно воздержаться от половых актов до соревнований, но только мужскому составу. Ребят эта информация уж очень расстроила, но в итоге все посмеялись над нелепостью сложившейся ситуации.

«Мое законное место в сборной занял другой спортсмен (ходили слухи, что его занял сын тренера сборной), а меня “прокатили”».

— Через сколько времени после перехода из тхэквондо в кикбоксинг ты стала выступать на турнирах?

— Спустя полтора месяца от начала занятий киком. Сразу выступила на первенстве России и попала в тройку. Потом повторила этот результат на Кубке России.

— Ого! А в сборную России тебе за это время удалось попасть?

— Я состояла с юношеской сборной России по тхэквондо, по кикбоксингу попадать в сборную пока не доводилось. Из забавного могу рассказать, как в 2010-ом году прошел мой летний сбор по подготовке к первенству Европы. Решался вопрос, поеду туда я, или моя оппонентка. Вердикт должны были вынести в конце сбора, поэтому я выкладывалась каждую тренировку на все 200%. Тренеры хвалили, говорили, что шанс попадания очень велик. Я старалась, держала вес. К концу сбора, я уже морально была готова, что мне предстоит поездка, в душе все бушевало — это была моя мечта. Вечером, перед выездом в аэропорт, ответа от тренерской коллегии не было. Утром, когда все грузили вещи в автобус, мне сказали, что я не еду. Конечно, я дико расстроилась — это не описать словами. С тяжёлым сердцем я поехала домой, было очень обидно. Спустя несколько дней, мне пишет моя подруга по сборной, говорит, что ты была в заявке, тебя вызывали на поединок, очень странно, что ты не поехала. Меня этот случай выбил из колеи, очевидно, что мое законное место занял другой спортсмен (ходили слухи, что его занял сын тренера сборной), а меня так «прокатили».

— Ища информацию о тебе, я наткнулся на новость, что ты едешь на Кубок мира WAKO. А эта поездка как обернулась для тебя?

— Я должна была поехать в 2015 году на Кубок мира по кикбоксингу в разделе фулл-контакт в Анапу, но не нашла финансирования под этот турнир, так что мое участие пришлось отменить.

«Я была не прочь подраться в России, но никто не хочет платить за бой».

— Почему ты решила перейти в профессиональный кикбоксинг?

— Помню свои слова в 16 лет: «Никогда не буду заниматься тайским боксом и чем-то подобным! Кошмар! Это жесткий вид спорта, в котором девушки убивают друг друга!» Но потом как-то вдохновилась примерами титулованных женщин-бойцов, особенно Йоанной Енджейчик, и решила попробовать себя на профессиональном ринге. Сначала с трудом давались лоу-кики, но сейчас это один из моих основных ударов. Я не жалею о своём выборе.

— Как так получилось, что первый же бой состоится в Китае? Обычно наши бойцы долго протаптывают дорогу в эту страну, а у тебя там сразу дебют!

— Я была не прочь подраться в России, но с кем бы моя команда ни связывалась — никто не хочет платить за дебютный бой. На самом деле, я была готова провести первый бой с другой дебютанткой забесплатно, но мне предлагали соперниц уже имеющих опыт профессиональных боев. Говорили: «Ну, ты с ней классно порубишься! Это будет для зрителя хороший бой». А оно мне надо? Терять для забавы зрителей свое здоровье и ничего за это не получать. Вот я и решила откликнуться на предложение из Китая — там сумму нормальную предложили, а соперница мало чем отличается от тех, что предлагают в России.

У нас, кстати, во время переговоров с российскими организациями доходило до того, что некоторые требовали деньги за участие на турнире, дескать, им надо отбивать сумму за трансляцию их шоу по ТВ. На вопрос, зачем мне эта трансляция нужна, отвечали уверенно: «Чтобы стать медийной». Серьезно? Вы хоть одну медийную личность, которая проводит разогревочные бои в кикбоксерских шоу на «Бойце» или «Бокс ТВ» назвать можете?

— Я вообще не могу назвать кикбоксеров медийными личностями, а кикбоксинг — популярным видом спорта. Ну, это мое личное мнение… В заключении расскажи, какие у тебя ожидания от предстоящего турнира?

— От турнира я ожидаю получить колоссальный опыт, реализовать свои амбиции, и, конечно же, победить, чтобы проложить дорогу в будущую успешную карьеру профессионального бойца. В случае поражения моя карьера все равно продолжится, но я не хочу об этом варианте даже думать.