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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28256671/
26 декабря 2016, 11:19 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Чемпионка UFC раскритиковала организацию за укрывательство Ронды Роузи от журналистов

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес прокомментировала ситуацию с отменой мероприятий с прессой для нее и Ронды Роузи перед шоу UFC 207. По мнению бразильянки, UFC специально стараются оберегать Ронду от вопросов журналистов.

Ранее сама американка объявила бойкот СМИ перед возвращением в октагон. Увеличить
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«Я чувствую, что UFC хочет все упростить для нее, чтобы она не вспоминала о том, что она теперь не чемпионка, — приводит слова Аманды mmajunkie.com. — Они сделали это, чтобы придать ей сил. Они пытаются продвинуть ее, чтобы она везде видела — Ронда, Ронда, Ронда. Но она знает, что она претендентка, а я чемпионка. Никто не может изменить это. Никто не может сделать Ронду чемпионкой. Она больше не чемпионка. Они хотят сделать все более мягким для нее».

Ранее сама Роузи объявила бойкот СМИ перед боем с Нуньес. Их бой состоится в Лас-Вегасе 31 декабря.
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