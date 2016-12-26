Чемпионка UFC раскритиковала организацию за укрывательство Ронды Роузи от журналистов

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«Я чувствую, что UFC хочет все упростить для нее, чтобы она не вспоминала о том, что она теперь не чемпионка, — приводит слова Аманды mmajunkie.com. — Они сделали это, чтобы придать ей сил. Они пытаются продвинуть ее, чтобы она везде видела — Ронда, Ронда, Ронда. Но она знает, что она претендентка, а я чемпионка. Никто не может изменить это. Никто не может сделать Ронду чемпионкой. Она больше не чемпионка. Они хотят сделать все более мягким для нее».