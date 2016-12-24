Международный турнир по киокушинкай-кан карате прошел в Астане

В соревнованиях участвуют представители всех возрастных групп и весовых категорий. Сегодня лучших каратистов наградят кубками, медалями и дипломами. Кроме этого, организаторами учреждены специальные номинации за лучшую технику и короткий бой. В ходе соревнований, казахстанская федерация каратэ наградит и выдающихся спортсменов, а также тренеров. Отметим, в этом году было довольно много побед — с региональных и мировых первенств привезено рекордное количество медалей. Например, казахстанец Никита Гарас стал абсолютным чемпионом Азии и вошел в топ-32 лучших каратистов мира.



Ельсияр Канагатов, председатель Комитета министерства культуры и спорта РК:

— Киокушинкай-кан каратэ не является олимпийским видом спорта, но несмотря на это, мы со своей стороны уделяем внимание неолимпийским видам спорта, потому что они развивают массовый спорт в нашей стране.