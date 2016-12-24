Международный турнир по киокушинкай-кан карате прошел в Астане
Астана турнир каратэ Почти 500 спортсменов по
киоушинкай-кан каратэ из Беларуси, Кыргызстана и России встретились в боях международного турнира «Kazakhstan Open-2016» в Астане.
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В соревнованиях участвуют представители всех возрастных групп и весовых категорий. Сегодня лучших каратистов наградят кубками, медалями и дипломами. Кроме этого, организаторами учреждены специальные номинации за лучшую технику и короткий бой. В ходе соревнований, казахстанская федерация каратэ наградит и выдающихся спортсменов, а также тренеров. Отметим, в этом году было довольно много побед — с региональных и мировых первенств привезено рекордное количество медалей. Например, казахстанец Никита Гарас стал абсолютным чемпионом Азии и вошел в топ-32 лучших каратистов мира.
Ельсияр Канагатов, председатель Комитета министерства культуры и спорта РК:
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