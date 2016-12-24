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24 декабря 2016, 16:51 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Международный турнир по киокушинкай-кан карате прошел в Астане

Астана турнир каратэ Почти 500 спортсменов по киоушинкай-кан каратэ из Беларуси, Кыргызстана и России встретились в боях международного турнира «Kazakhstan Open-2016» в Астане.

<span class=error>Астана</span> турнир каратэ Почти 500 спортсменов по <nobr>киоушинкай-кан</nobr> каратэ из <span class=error>Беларуси</span> Кыргызстана и России встретились в боях международного турнира Kazakhstan <span class=error>Open</span>-2016 в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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В соревнованиях участвуют представители всех возрастных групп и весовых категорий. Сегодня лучших каратистов наградят кубками, медалями и дипломами. Кроме этого, организаторами учреждены специальные номинации за лучшую технику и короткий бой. В ходе соревнований, казахстанская федерация каратэ наградит и выдающихся спортсменов, а также тренеров. Отметим, в этом году было довольно много побед — с региональных и мировых первенств привезено рекордное количество медалей. Например, казахстанец Никита Гарас стал абсолютным чемпионом Азии и вошел в топ-32 лучших каратистов мира.

Ельсияр Канагатов, председатель Комитета министерства культуры и спорта РК:
Киокушинкай-кан каратэ не является олимпийским видом спорта, но несмотря на это, мы со своей стороны уделяем внимание неолимпийским видам спорта, потому что они развивают массовый спорт в нашей стране.

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