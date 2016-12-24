Веласкес: Больше не пью обезболивающие и готов отделать Вердума

Веласкес также намерен отказаться от приёма обезболивающих перед поединком.



«Я больше не принимаю обезболивающие. Не хотел пить их всю подготовку и подсесть на них. Суть в том, что я готов к бою. Готов надрать Вердуму зад», — приводит слова Веласкеса Bloody Elbow.



В июне 2015 года Вердум отобрал у Веласкеса чемпионский титул, а затем сам уступил его Стипе Миочичу.