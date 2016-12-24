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24 декабря 2016, 14:16 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Веласкес: Больше не пью обезболивающие и готов отделать Вердума

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес уверен в победе над Фабрисью Вердумом, несмотря на запланированную после поединка операцию.

Веласкес также намерен отказаться от приёма обезболивающих перед поединком.

«Я больше не принимаю обезболивающие. Не хотел пить их всю подготовку и подсесть на них. Суть в том, что я готов к бою. Готов надрать Вердуму зад», — приводит слова Веласкеса Bloody Elbow.

В июне 2015 года Вердум отобрал у Веласкеса чемпионский титул, а затем сам уступил его Стипе Миочичу.
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