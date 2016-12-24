Уайт: UFC сосредоточена на России, следующим боем может быть Хабиб против Конора

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«Мы сейчас сильно сосредоточены на России. Работаем над проведением турнира там. В первую очередь из России приезжает масса талантливых бойцов, и там много фанатов. Есть боец из России по имени Хабиб, и он невероятно популярен. Следующем боем может быть встреча Конора и Хабиба», — приводит слова Уайта Sherdog.