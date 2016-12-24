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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28242956/
24 декабря 2016, 10:44 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт: UFC сосредоточена на России, следующим боем может быть Хабиб против Конора

Глава UFC Дэна Уайт сообщил, что организация настроена провести один из турниров в России, а также готова свести на ринге Хабиба Нурмагомедова и чемпиона лёгкого веса Конора Макгрегора.

Глава UFC <span class=error>Дэна</span> Уайт сообщил что организация настроена провести один из турниров в России а также готова свести на ринге <span class=error>Хабиба</span> Нурмагомедова и чемпиона лёгкого веса <span class=error>Конора</span> Макгрегора. Увеличить
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«Мы сейчас сильно сосредоточены на России. Работаем над проведением турнира там. В первую очередь из России приезжает масса талантливых бойцов, и там много фанатов. Есть боец из России по имени Хабиб, и он невероятно популярен. Следующем боем может быть встреча Конора и Хабиба», — приводит слова Уайта Sherdog.
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