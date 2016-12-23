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23 декабря 2016, 18:36 | Летние: Единоборства | Sports.kz

В Атырау стартовал «Физкульт-Ура» с Чилмановым

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине таэквондист Арман Чилманов впервые провел открытые уроки для школьников Атырау в рамках социального проекта «Физкульт-Ура. Занятия прошли при участии олимпийского чемпиона и идейного вдохновителя социального проекта — Юрия Мельниченко и инструкторов фитнес-клуба «World class», сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине таэквондист <span class=error>Арман</span> <span class=error>Чилманов</span> впервые провел открытые уроки для школьников <span class=error>Атырау</span> в рамках социального проекта Физкульт-Ура. Занятия прошли при участии олимпийского чемпиона и идейного вдохновителя социального проекта — Юрия <span class=error>Мельниченко</span> и инструкторов <nobr>фитнес-клуба</nobr> World class сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Президентского клуба <span class=error>Астана</span>. Увеличить
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Приглашение в число наставников одного из лучших отечественных спортсменов — Армана Чилманова неслучайно. Призер Олимпиады является государственным тренером и ведет активную работу по популяризации таэквондо среди детей и молодежи. По мнению А. Чилманова, интерес к этому виду спорта с каждым годом возрастает.

На открытых уроках спортсмены постарались показать школьникам, что занятия спортом помогают поддерживать не только здоровье, но и отличное настроение: «Эмоции самые положительные. Это хорошее начинание, которое очень важно для развития нашего спорта, подрастающего поколения. Уроки физической культуры — это залог хорошего будущего, именно на них закладывается фундамент для последующих занятий спортом. Когда-то нам уроки физкультуры помогали реализовать себя уже в профессиональном спорте. Считаю, что новый проект Президентского клуба дает некий “ренессанс” урокам физической культуры и делает их более интересными для детей. К сожалению, в последние годы мы наблюдали не самую радужную картину, когда дети не воспринимали всерьез занятия физкультурой. Через этот проект мы стараемся донести, что спорт — это не только полезно, но и интересно. Детям очень понравился урок, как и нам спортсменам».

Олимпийский чемпион, спортивный менеджер Президентского клуба «Астана» Юрий Мельниченко рассказал, что двадцать третий и двадцать четвертый уроки «Физкульт-Ура» успешно завершены: «Сегодняшние уроки для семиклассников атырауских школ № 30 и № 18 еще раз показали нам, что дети любят спорт, интересуются им, но им необходим импульс, чтобы начать заниматься. Мы постарались сделать все возможное, чтобы каждый ребенок был искренне заинтересован, и я уверен, что после нашего открытого урока с бронзовым призером Олимпиады, опытным тренером — Арманом Чилмановым дети открыли физкультуру с новой стороны, и что спорт — это здорово».

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