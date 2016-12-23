В Атырау стартовал «Физкульт-Ура» с Чилмановым
Бронзовый призер Олимпиады в Пекине таэквондист Арман Чилманов впервые провел открытые уроки для школьников Атырау в рамках социального проекта «Физкульт-Ура. Занятия прошли при участии олимпийского чемпиона и идейного вдохновителя социального проекта — Юрия Мельниченко и инструкторов
фитнес-клуба «World class», сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».
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Приглашение в число наставников одного из лучших отечественных спортсменов — Армана Чилманова неслучайно. Призер Олимпиады является государственным тренером и ведет активную работу по популяризации таэквондо среди детей и молодежи. По мнению А. Чилманова, интерес к этому виду спорта с каждым годом возрастает.
На открытых уроках спортсмены постарались показать школьникам, что занятия спортом помогают поддерживать не только здоровье, но и отличное настроение: «Эмоции самые положительные. Это хорошее начинание, которое очень важно для развития нашего спорта, подрастающего поколения. Уроки физической культуры — это залог хорошего будущего, именно на них закладывается фундамент для последующих занятий спортом.
Олимпийский чемпион, спортивный менеджер Президентского клуба «Астана» Юрий Мельниченко рассказал, что двадцать третий и двадцать четвертый уроки «Физкульт-Ура» успешно завершены: «Сегодняшние уроки для семиклассников атырауских школ № 30 и № 18 еще раз показали нам, что дети любят спорт, интересуются им, но им необходим импульс, чтобы начать заниматься. Мы постарались сделать все возможное, чтобы каждый ребенок был искренне заинтересован, и я уверен, что после нашего открытого урока с бронзовым призером Олимпиады, опытным тренером — Арманом Чилмановым дети открыли физкультуру с новой стороны, и что спорт — это здорово».
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