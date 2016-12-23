Боец UFC Жустину провалила допинг-тест
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Кристиана Жустину получила уведомление от Американского антидопингового агентства (USADA) о том, что ее
допинг-проба оказалась положительной. Об этом сообщает агентство Associated Press.
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Видимо, что-то случилось...
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Сама Жустину отрицает несанкционированное использование запрещенных веществ. «Я прошу прощения у моих поклонников, которых разочаровала эта новость. Вы можете быть уверены, что вещество, которое у меня обнаружили, я использовала исключительно для лечения, а не для улучшения спортивных результатов. Уверяю, я — “чистая” спортсменка», — прокомментировала она.
Жустину провела 19 боев в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержала 17 побед (15 — досрочно). Становилась чемпионкой организаций Strikeforce и Invicta FC. В рамках UFC провела два поединка.
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