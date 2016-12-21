Боец Нурмагомедов опроверг информацию о том, что он отказался от поединка с Альдо
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что он отказался от боя за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильца Жозе Альдо. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Альдо дал интервью порталу MMA Fighting, в котором рассказал, что в данный момент UFC ищет для него соперника по титульному бою. По словам бразильца, один из бойцов UFC отказался от проведения поединка, так как его отец думает, что этот бой не был бы хорошим вариантом. В среду издание Forbes сообщило, что единственным бойцом в UFC, на которого отец оказывает такое сильное влияние, является Нурмагомедов.
«Альдо говорит, намекая на меня, что я отказался от боя с ним, — написал Нурмагомедов. — Передайте ему, что я маленьких не обижаю. Я хочу провести реальный бой, это бой против Тони Фергюсона. А тебе, Альдо, я советую не терять уважение своих фанатов и в том числе от меня, не теряй голову и не подставляйся под игры UFC».
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 — досрочно).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter