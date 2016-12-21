Боец Нурмагомедов опроверг информацию о том, что он отказался от поединка с Альдо

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Ранее Альдо дал интервью порталу MMA Fighting, в котором рассказал, что в данный момент UFC ищет для него соперника по титульному бою. По словам бразильца, один из бойцов UFC отказался от проведения поединка, так как его отец думает, что этот бой не был бы хорошим вариантом. В среду издание Forbes сообщило, что единственным бойцом в UFC, на которого отец оказывает такое сильное влияние, является Нурмагомедов.

«Альдо говорит, намекая на меня, что я отказался от боя с ним, — написал Нурмагомедов. — Передайте ему, что я маленьких не обижаю. Я хочу провести реальный бой, это бой против Тони Фергюсона. А тебе, Альдо, я советую не терять уважение своих фанатов и в том числе от меня, не теряй голову и не подставляйся под игры UFC».

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 — досрочно).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOSgFXtDA0Z/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Aldo says, referring to me, that I refused to fight with him. Tell him that I do not bully the little. I want a real battle, and only Tony can give it to me. At this stage of my career, even if I win Daniel Cormier, fans will say that I have to fight with Tony, and I agree with them. I have spent my career in the UFC asking for the strongest opponents, currently in this division we must decide who is stronger, me or Tony? Without exception, all the fans and experts want to see this fight and I want to give it to them. And you, Aldo, I advise you not to lose the respect of your fans, including me, do not lose your head, do not fall for the mind games of the UFC, and be yourself. ❗ Альдо говорит намекая на меня, что я отказался от боя с ним. Передайте ему, что я маленьких не обижаю. Я хочу реальный бой, и это Тони. На данном этапе моей карьеры если даже я выиграю Даниеля Кормье, фанаты будут говорить, что мне надо подраться с Тони, и я с ними согласен. Я всю свою карьеру в UFC прошу самых сильных соперников, в данный момент в легком весе мне и Тони надо определиться, кто сильнее, я первый номер в рейтинге а Тони второй. Без исключения все фанаты и специалисты хотят этого боя, и я хочу подарить им это. А тебе Альдо я советую не терять уважение от своих фанатов, и в том числе от меня, не теряй голову, не подставляйся под игры UFC, и будь собой. #юфсишныеигрыопятьвтеме @ufc</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-21T18:22:27+00:00">Dec 21, 2016 at 10:22am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>