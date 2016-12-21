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21 декабря 2016, 21:05 | Летние: Единоборства | ТАСС

Бывшая чемпионка UFC Роузи объявила бойкот СМИ перед боем с Нуньес

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи объявила бойкот СМИ перед боем с бразильянкой Амандой Нуньес. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит британская газета Mirror.

Ранее <span class=error>Роузи</span> заявляла что этот бой станет одним из последних в ее карьере. Увеличить
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«Она почувствовала, что все эти люди из СМИ, с которыми она любезно общалась, давала интервью, отвернулись от нее, когда она проиграла Холли Холм», — сказал Уайт.

Бой Роузи с Нуньес состоится в Лас-Вегасе 30 декабря на турнире UFC 207. Ранее Роузи заявляла, что этот бой станет одним из последних в ее карьере. Последний раз американка проводила бой в ноябре прошлого года, в поединке за пояс чемпионки UFC в легчайшем весе она проиграла другой американке Холли Холм. Роузи была нокаутирована на первой минуте второго раунда.

Роузи стала первой чемпионкой в легчайшем весе в UFC и смогла провести шесть успешных защит своего титула. Роузи одержала 12 побед (все досрочно) в 13 боях в смешанных единоборствах (ММА). Она стала первым в истории бойцом ММА, который попал на обложку легендарного боксерского журнала The Ring (издается с 1922 года).
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