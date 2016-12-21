СМИ: Нурмагомедов отказался от титульного боя с Жозе Алду
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отказался от боя за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против бразильца Жозе Алду. Об этом сообщает журнал Forbes.
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Ранее Жозе Алду дал интервью порталу MMA Fighting, в котором он рассказал, что в данный момент UFC ищет для него соперника по титульному бою. По словам бразильца, один из бойцов UFC отказался от проведения поединка, так как его отец думает, что этот бой не был бы хорошим вариантом. Forbes отмечает, что единственным бойцом в UFC, на которого отец оказывает такое сильное влияние, является Нурмагомедов.
Нурмагомедов заявлял, что намерен провести титульный поединок, однако в настоящий момент поясом чемпиона UFC в легком весе владеет ирландец Конор Макгрегор, который не будет выходить на ринг до мая 2017 года. Позднее россиянин сообщил, что уже согласовал свой следующий поединок и ждет ответа от соперника.
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 — досрочно).
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