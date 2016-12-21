Оверим проведет бой против Ханта на турнире UFC 209

Бой пройдет 4 марта на турнире UFC 209. На этом же турнире россиянин Хабиб Нурмагомедов должен сразиться с американцем Тони Фергюсоном за временный титул UFC в легком весе.

Напомним, что Хант и Оверим уже встречались в октагоне. Это было в рамках турнира Dream 5. Тогда победу одержал Оверим сабмишеном в первом раунде.

Свой последний бой Хант (12−10−1) провел в июле против Брока Леснара и проиграл решением судей. Позже статус поединка был заменен на «несостоявшийся», так как Леснар был пойман на допинге.

Оверим в сентябре проиграл Стипе Миочичу нокаутом в первом раунде.