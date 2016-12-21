Хант и Оверем договорились о бое 4 марта на UFC 209

«Мы достигли устной договорённости с Марком Хантом о проведении боя в рамках турнира UFC 209, который состоится 4 марта 2017 года в Лас-Вегасе. Хант спрашивал насчёт пункта в договоре по поводу возможного штрафа в случае провала допинг-теста. Пока не знаю деталей», — написал Окамото.



Ранее стали известно, что в рамках этого турнира россиянин Хабиб Нурмагомедов может сразиться с американцем Тони Фергюссоном.