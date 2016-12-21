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21 декабря 2016, 15:12 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Хант и Оверем договорились о бое 4 марта на UFC 209

Ветераны MMA Марк Хант и Алистайр Оверем, выступающие в тяжёлой весовой категории, достигли устной договорённости о проведении боя 4 марта в Лас-Вегасе в ходе турнира UFC 209, о чём сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своём «твиттере».

«Мы достигли устной договорённости с Марком Хантом о проведении боя в рамках турнира UFC 209, который состоится 4 марта 2017 года в Лас-Вегасе. Хант спрашивал насчёт пункта в договоре по поводу возможного штрафа в случае провала допинг-теста. Пока не знаю деталей», — написал Окамото.

Ранее стали известно, что в рамках этого турнира россиянин Хабиб Нурмагомедов может сразиться с американцем Тони Фергюссоном.
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