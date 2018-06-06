Обладатель Кубка Гагарина-2014 Маленьких завершил карьеру игрока и стал тренером

«Пришло время оставить игровую карьеру — возраст уже, да и травмы не позволяют играть в полную силу. Ещё в прошлом году поступил в Высшую школу тренеров СибГУФК в Омске, которую сейчас закончил — на прошлой неделе получил диплом. Хотелось первоначально понять, как смотреть на хоккей глазами тренера, а не игрока.

Мы уже побеседовали с главным тренером «Ладьи» Алексеем Алексеевым, но более детальный разговор состоится чуть позже. Надеюсь, что первое время он будет подсказывать и направлять меня, потому что для меня пока все будет в новинку. За время игровой карьеры мне довелось поработать со многими тренерами, поэтому есть, что передать ребятам. Теперь главное — перенести все эти знания из головы на бумагу, чтобы был конспект для работы, — цитирует Маленьких пресс-служба «Лады».