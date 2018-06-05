«Казалось, если выигрываешь Олимпиаду, то до ЧМ доработаешь». Откровения помощника Знарка

Источник: РИА "Новости"

На протяжении четырех последних лет в сборной России Олегу Знарку помогал Харийс Витолиньш, 50-летний специалист также входил в тренерский штаб СКА. В апреле оба специалиста остались без работы. В эксклюзивном интервью Sport24 Витолиньш рассказал о том, как это произошло, вспомнил самую большую победу в своей тренерской карьере и поделился ближайшими планами.

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«Вел переговоры с «Авангардом»

— Как проводите последние месяцы?

— Ну, как-как — отдыхаю. Отпуск в этом году вышел подлиннее. До этого работал до конца мая, а в этот раз с середины апреля в свободном плавании. Тут можно и плюсы найти, все-таки за четыре года, пока я был в сборной, много дел накопилось. На отдых всегда оставалось меньше месяца. Сейчас есть время отдохнуть и подумать.

— В общем, отдыхать не устали?

— Всегда найдутся домашние дела, так что не скучаю. К тому же сейчас у всех отпуск, просто у меня он выдался чуть больше. Но надо привыкать к любым обстоятельствам.

— Сколько предложений о работе получили за это время?

— Когда мы со СКА завершили сезон, то практически во всех клубах с тренерами определились. Я вел переговоры с «Авангардом», но Омск выбрал в итоге другого кандидата. Больше никаких предложений не было.

— Рассматриваете только варианты в КХЛ или вам интересно поработать в Европе?

— Я сам живу в Швейцарии, здесь тоже интересовался работой. Но когда я освободился, в NLA шел финал, а все остальные клубы подписали контракты с тренерами. На протяжении сезона слышал, что в нескольких командах была неопределенность с наставниками, но в плей-офф они выступили хорошо, и все вопросы сразу снялись. КХЛ мне очень интересна, там много команд, да и привычно мне в этой лиге. На данный момент хотелось бы поработать в КХЛ.

— Общаетесь с Вячеславом Быковым, который тоже живет в Швейцарии?

— Он живет во французской части, это довольно далеко от меня. Так что не общались с ним. Да и я в течение последних лет мало находился в этой стране, приезжаю в конце мая, а на первой неделе июля уже начинался сбор молодежи.

— Вы видите себя сейчас самостоятельным тренером или помощником?

— Смотря какие будут предложения. Так сразу сказать трудно.

Рассматриваю разные варианты. Нужно смотреть, что за клуб. Ведь очень важно, с кем работать.

Если самостоятельно, то нужны свои люди, на которых можно будет положиться. Идти в клуб, где есть уже тренерский штаб… Бывают, конечно, случаи, когда все уживаются друг с другом. Но залог успеха — когда тебя окружают люди, которые смогут дополнять тебя.

— С Олегом Знарком поддерживаете связь?

— Да, конечно. Созваниваемся раз в несколько дней. Если Олег решит, что готов принять команду КХЛ, и он позовет меня с собой, то я рассмотрю такой вариант. Если он захочет взять паузу, а мне поступит предложение быстрее, чем ему, тогда будем по отдельности. Эту тему мы с Олегом обговаривали. У меня не было той ответственности, которая лежала на нем на протяжении многих лет. Так что я пойму, если он захочет отдохнуть.

«Уход из сборной случился внезапно»

— Насколько тяжело пережили апрельские события?

— Немножко неожиданно все произошло. Но хочу сначала сказать, что я благодарен возможности в течение четырех лет работать в сборной России. Это немалый срок. Мы доработали до конца контракта. Правда, все случилось внезапно. Казалось, что если выигрываешь Олимпиаду, то хотя бы до чемпионата мира доработаешь. А потом уже будут вестись разговоры. Но случилось, то что случилось. Здорово, что мне вообще довелось тренировать сборную.

— Как вы узнали, что больше не являетесь тренером сборной России?

— Мне позвонили, поблагодарили за работу и сказали, что все, на чемпионат мира я не еду.

— Когда это произошло?

— Когда СКА завершил выступление в Кубке Гагарина. Мы уже готовились к сборной, но позвонили и сказали, что никуда ехать не надо.

— У вас есть объяснение, почему ФХР объявила, что ваш контракт действовал до 30 апреля, а не как у других членов тренерского штаба до 31 мая?

— Я даже не знаю, так давно его подписывал, что цифр не помню. Значит, так и было. Честно, даже не обращал внимание, до какого числа у меня соглашение.

— Была ли у вас возможность остаться в штабе, при условии ухода Олега Знарка?

— Откуда я знаю? Это не ко мне вопрос.

— Должность консультанта вам не предлагали?

— Нет, конечно.

— Была информация, что вы со Знарком ушли из-за личного конфликта с руководством ФХР.

— Нет. Я про это ничего не знаю.

— У вас ни с кем разногласий не было?

— Нет.

— У вас есть версия, почему вы так внезапно покинули сборную?

— Это вопрос к руководству, а не к нам. У каждого в голове что-то свое, но не вижу смысла это озвучивать. Мы свою работу выполнили. Я доволен тем, что была возможность работать в составе сборной России и завоевывать медали.

«Знарок постоянно общался с россиянами из НХЛ»

— Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира? Удивлены вылетом в четвертьфинале?

— Естественно, смотрел. Ребята играли хорошо. Мне действительно понравилось! Создавали много моментов, выглядели интересно. Но это хоккей, здесь все в одном матче может решиться. Канадцы трижды реализовали большинство, это предопределило исход четвертьфинала. Мы же всегда говорим, что неравные составы зачастую играют самую важную роль.

— Перед турниром сборная столкнулась с дефицитом игроков, в частности многие НХЛовцы по разным причинам не приехали. Если бы вы со Знарком остались, могло все сложиться иначе?

— Я не знаю. Это провокационный вопрос. Мы же считаем КХЛ сильнейшей лигой в Европе. Так что если в составе игроки из КХЛ, то это не значит, что мы на класс ниже соперников. Хорошо, что КХЛовцы получили место в сборной, показали себя. Чемпионат мира неплохо сложился для России, играли задиристо, бодро.

— Были ли у вас уже договоренности с кем-то из НХЛ о приезде в сборную?

— Я конкретно этим не занимался. Переговоры вел Олег, как главный тренер, или руководство.

— Шведские журналисты мне рассказывали, что Рикард Гренборг и его помощник поддерживают связь со шведскими игроками из НХЛ в течение года, ездят в Америку. Что-то подобное в сборной России было?

— Олег постоянно общался с игроками. Плюс всегда переговоры вели Алексей Жамнов и Роман Ротенберг. Так что у нас было все то же самое, как и у шведов. Это нормальная практика.

«Когда Калинин удалился, то я и подумать ни о чем не успел»

— Олимпиада — самый сильный стресс в карьере?

— Конечно. Все мечтают ее выиграть. До этого я выступал на Играх за сборную Латвии, где у нас не было задачи взять медали. Мы были больше участниками. А тут у нас была возможность завоевать золото. Когда такое еще случится? Конечно, испытывал волнение.

— Тот факт, что все ждали только золота, давило?

— Скорее, держало нас в тонусе. Нельзя было расслабляться, потому что знали, что от нас ждут только победы. Может, это где-то и помогло.

— Многие игроки рассказывали, что в Пхенчхане уровень стресса был запредельным. Как пытались раскрепостить команду?

— Олег успокаивал ребят, говорил с каждым игроком по-отдельности. Мы просили играть попроще, не бояться. Там столько нюансов, что все и не объяснить.

— Помните, что было в голове, когда Сергей Калинин схлопотал удаление в концовке матча с Германией?

— Все так быстро произошло, что я и подумать не успел. Надо было мгновенно реагировать, составить две четверки на меньшинство. Когда ты за бортом, время летит в два раза быстрее.

Со стороны пауза в 20−30 секунд тянется целую вечность, а у нас за мгновение пролетает.

— Пересматривали финал?

— Нет, руки так и не дошли.

— Когда Капризов забил, вы плакали или смеялись?

— Обнимались. Точно не плакал, радость была. По-моему, это видно было! Были счастливы, что вытащили такой матч.

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«Перерыв после Олимпиады должен был быть хотя бы неделю»

— Владислав Гавриков говорил мне, что после шестого матча с ЦСКА Олег Знарок с каждым игроком попрощался. Вы тоже так сделали?

— Мы собрались командой, посидели. Все попрощались с игроками по отдельности. Так всегда делается по окончании сезона.

— Вы уже понимали, что в следующем сезоне работу не продолжите?

— Сезон для СКА закончился. Мы сказали ребятам, что предложения о продлении контракта не было. Поэтому поблагодарили всех за работу и попрощались.

— Главная причина поражения ЦСКА в финале Западной конференции — олимпийская усталость?

— Думаю, много факторов. Но, конечно, усталость, в первую очередь, психологическая повлияла. Да и физическая тоже. В матчах с ЦСКА все решалось в одну шайбу, борьба была очень упорной. Где-то Паша (Дацюк) не забил, а соперник реализовал свой момент. А ведь могло все сложиться по-другому.

Считаю, перерыв после Олимпиады должен был быть хотя бы неделю. После Сочи у ребят было чуть больше времени на восстановление. Но, конечно, это не оправдывает результат СКА.

— Олимпийцы признавались, что долго не могли прийти в себя после поездки в Корею. А вы?

— У СКА через день после финала была уже игра в Хельсинки. Я, не заезжая в Питер, сразу из Москвы полетел на матч с «Йокеритом». Понимаю, каково было ребятам. Сложно, через день после самого важного турнира в карьере, на котором ты отдал все силы, выходить и играть. Очень тяжело найти для этого эмоции. Сам календарь, считаю, был немножко неправильно составлен. Если бы постолимпийская пауза была чуть длиннее, то игроки выглядели бы посвежее. А так все настолько быстро закрутилось, еще и на прием президента сборная ездила. Все мероприятия сложно было совмещать с тренировочным процессом.

— Может, стоило сократить паузу перед Олимпиадой?

— Что об этом сейчас рассуждать? Была поставлена задача выиграть Олимпийские игры. Для этого и выделяли месяц на подготовку.

«Ковальчук был мотором»

— Илья Ковальчук намеревается в следующем сезоне вновь попытать счастье в НХЛ. Получится ли у него вновь стать звездой за океаном?

— У него есть на это все шансы. Однозначно, Илья делает правильный выбор. В России он остался, чтобы выиграть Олимпиаду, у него есть два Кубка Гагарина. В его карьере осталась одна непокоренная вершина — Кубок Стэнли. Если есть возможность вернуться, то нужно ею пользоваться. Судя по тому, как Ковальчук себя подготавливал в течение последних двух лет, то он готов. Илья был мотором, который заводил всю команду, все достижения были достигнуты благодаря нему. У него все получится в Америке, если он продолжит выступать с такими же эмоциями и желанием. Когда плотно работаешь с игроком, то видишь, как серьезно он относится к своему делу.

— Многих удивило, что Дацюк в 39 лет еще на сезон продлил контракт со СКА. Сколько еще сможет играть Павел?

— Думаю, Паша еще не один год готов играть. Если даже где-то физически он не дотягивает, то компенсирует это мастерством. Можно смело скидывать ему лет десять. По его быстроте рук, по скорости принятия решений многие и рядом не стояли.