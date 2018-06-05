Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
17Без улыбок. Сосредоточенные футболисты сборной России на тренировке
17Обнимашки. Сборная России накануне матча с Австрией
13:37 (мск), источник: Sport24

«Казалось, если выигрываешь Олимпиаду, то до ЧМ доработаешь». Откровения помощника Знарка

Харийс Витолиньш — об уходе из СКА и сборной России.

Источник: РИА "Новости"

На протяжении четырех последних лет в сборной России Олегу Знарку помогал Харийс Витолиньш, 50-летний специалист также входил в тренерский штаб СКА. В апреле оба специалиста остались без работы. В эксклюзивном интервью Sport24 Витолиньш рассказал о том, как это произошло, вспомнил самую большую победу в своей тренерской карьере и поделился ближайшими планами.

Читайте также
ХК СКА объявил об уходе главного тренера Олега Знарка

«Вел переговоры с «Авангардом»

— Как проводите последние месяцы?

— Ну, как-как — отдыхаю. Отпуск в этом году вышел подлиннее. До этого работал до конца мая, а в этот раз с середины апреля в свободном плавании. Тут можно и плюсы найти, все-таки за четыре года, пока я был в сборной, много дел накопилось. На отдых всегда оставалось меньше месяца. Сейчас есть время отдохнуть и подумать.

— В общем, отдыхать не устали?

— Всегда найдутся домашние дела, так что не скучаю. К тому же сейчас у всех отпуск, просто у меня он выдался чуть больше. Но надо привыкать к любым обстоятельствам.

— Сколько предложений о работе получили за это время?

— Когда мы со СКА завершили сезон, то практически во всех клубах с тренерами определились. Я вел переговоры с «Авангардом», но Омск выбрал в итоге другого кандидата. Больше никаких предложений не было.

— Рассматриваете только варианты в КХЛ или вам интересно поработать в Европе?

— Я сам живу в Швейцарии, здесь тоже интересовался работой. Но когда я освободился, в NLA шел финал, а все остальные клубы подписали контракты с тренерами. На протяжении сезона слышал, что в нескольких командах была неопределенность с наставниками, но в плей-офф они выступили хорошо, и все вопросы сразу снялись. КХЛ мне очень интересна, там много команд, да и привычно мне в этой лиге. На данный момент хотелось бы поработать в КХЛ.

— Общаетесь с Вячеславом Быковым, который тоже живет в Швейцарии?

— Он живет во французской части, это довольно далеко от меня. Так что не общались с ним. Да и я в течение последних лет мало находился в этой стране, приезжаю в конце мая, а на первой неделе июля уже начинался сбор молодежи.

— Вы видите себя сейчас самостоятельным тренером или помощником?

— Смотря какие будут предложения. Так сразу сказать трудно.

Рассматриваю разные варианты. Нужно смотреть, что за клуб. Ведь очень важно, с кем работать.

Если самостоятельно, то нужны свои люди, на которых можно будет положиться. Идти в клуб, где есть уже тренерский штаб… Бывают, конечно, случаи, когда все уживаются друг с другом. Но залог успеха — когда тебя окружают люди, которые смогут дополнять тебя.

— С Олегом Знарком поддерживаете связь?

— Да, конечно. Созваниваемся раз в несколько дней. Если Олег решит, что готов принять команду КХЛ, и он позовет меня с собой, то я рассмотрю такой вариант. Если он захочет взять паузу, а мне поступит предложение быстрее, чем ему, тогда будем по отдельности. Эту тему мы с Олегом обговаривали. У меня не было той ответственности, которая лежала на нем на протяжении многих лет. Так что я пойму, если он захочет отдохнуть.

Читайте также
Знарок не везёт сборную на ЧМ. Почему замена на Воробьёва — это правильно

«Уход из сборной случился внезапно»

— Насколько тяжело пережили апрельские события?

— Немножко неожиданно все произошло. Но хочу сначала сказать, что я благодарен возможности в течение четырех лет работать в сборной России. Это немалый срок. Мы доработали до конца контракта. Правда, все случилось внезапно. Казалось, что если выигрываешь Олимпиаду, то хотя бы до чемпионата мира доработаешь. А потом уже будут вестись разговоры. Но случилось, то что случилось. Здорово, что мне вообще довелось тренировать сборную.

— Как вы узнали, что больше не являетесь тренером сборной России?

— Мне позвонили, поблагодарили за работу и сказали, что все, на чемпионат мира я не еду.

— Когда это произошло?

— Когда СКА завершил выступление в Кубке Гагарина. Мы уже готовились к сборной, но позвонили и сказали, что никуда ехать не надо.

— У вас есть объяснение, почему ФХР объявила, что ваш контракт действовал до 30 апреля, а не как у других членов тренерского штаба до 31 мая?

— Я даже не знаю, так давно его подписывал, что цифр не помню. Значит, так и было. Честно, даже не обращал внимание, до какого числа у меня соглашение.

— Была ли у вас возможность остаться в штабе, при условии ухода Олега Знарка?

— Откуда я знаю? Это не ко мне вопрос.

— Должность консультанта вам не предлагали?

— Нет, конечно.

— Была информация, что вы со Знарком ушли из-за личного конфликта с руководством ФХР.

— Нет. Я про это ничего не знаю.

— У вас ни с кем разногласий не было?

— Нет.

— У вас есть версия, почему вы так внезапно покинули сборную?

— Это вопрос к руководству, а не к нам. У каждого в голове что-то свое, но не вижу смысла это озвучивать. Мы свою работу выполнили. Я доволен тем, что была возможность работать в составе сборной России и завоевывать медали.

Читайте также
Игорь Захаркин: Мне непонятна ситуация со Знарком, который остался без работы

«Знарок постоянно общался с россиянами из НХЛ»

— Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира? Удивлены вылетом в четвертьфинале?

— Естественно, смотрел. Ребята играли хорошо. Мне действительно понравилось! Создавали много моментов, выглядели интересно. Но это хоккей, здесь все в одном матче может решиться. Канадцы трижды реализовали большинство, это предопределило исход четвертьфинала. Мы же всегда говорим, что неравные составы зачастую играют самую важную роль.

— Перед турниром сборная столкнулась с дефицитом игроков, в частности многие НХЛовцы по разным причинам не приехали. Если бы вы со Знарком остались, могло все сложиться иначе?

— Я не знаю. Это провокационный вопрос. Мы же считаем КХЛ сильнейшей лигой в Европе. Так что если в составе игроки из КХЛ, то это не значит, что мы на класс ниже соперников. Хорошо, что КХЛовцы получили место в сборной, показали себя. Чемпионат мира неплохо сложился для России, играли задиристо, бодро.

— Были ли у вас уже договоренности с кем-то из НХЛ о приезде в сборную?

— Я конкретно этим не занимался. Переговоры вел Олег, как главный тренер, или руководство.

— Шведские журналисты мне рассказывали, что Рикард Гренборг и его помощник поддерживают связь со шведскими игроками из НХЛ в течение года, ездят в Америку. Что-то подобное в сборной России было?

— Олег постоянно общался с игроками. Плюс всегда переговоры вели Алексей Жамнов и Роман Ротенберг. Так что у нас было все то же самое, как и у шведов. Это нормальная практика.

Читайте также
Фетисов: Если это Знарок обиделся, он не прав

«Когда Калинин удалился, то я и подумать ни о чем не успел»

— Олимпиада — самый сильный стресс в карьере?

— Конечно. Все мечтают ее выиграть. До этого я выступал на Играх за сборную Латвии, где у нас не было задачи взять медали. Мы были больше участниками. А тут у нас была возможность завоевать золото. Когда такое еще случится? Конечно, испытывал волнение.

— Тот факт, что все ждали только золота, давило?

— Скорее, держало нас в тонусе. Нельзя было расслабляться, потому что знали, что от нас ждут только победы. Может, это где-то и помогло.

— Многие игроки рассказывали, что в Пхенчхане уровень стресса был запредельным. Как пытались раскрепостить команду?

— Олег успокаивал ребят, говорил с каждым игроком по-отдельности. Мы просили играть попроще, не бояться. Там столько нюансов, что все и не объяснить.

— Помните, что было в голове, когда Сергей Калинин схлопотал удаление в концовке матча с Германией?

— Все так быстро произошло, что я и подумать не успел. Надо было мгновенно реагировать, составить две четверки на меньшинство. Когда ты за бортом, время летит в два раза быстрее.

Со стороны пауза в 20−30 секунд тянется целую вечность, а у нас за мгновение пролетает.

— Пересматривали финал?

— Нет, руки так и не дошли.

— Когда Капризов забил, вы плакали или смеялись?

— Обнимались. Точно не плакал, радость была. По-моему, это видно было! Были счастливы, что вытащили такой матч.

Читайте также
Третьяк поблагодарил СКА и лично Тимченко за победу сборной России по хоккею на ОИ

«Перерыв после Олимпиады должен был быть хотя бы неделю»

— Владислав Гавриков говорил мне, что после шестого матча с ЦСКА Олег Знарок с каждым игроком попрощался. Вы тоже так сделали?

— Мы собрались командой, посидели. Все попрощались с игроками по отдельности. Так всегда делается по окончании сезона.

— Вы уже понимали, что в следующем сезоне работу не продолжите?

— Сезон для СКА закончился. Мы сказали ребятам, что предложения о продлении контракта не было. Поэтому поблагодарили всех за работу и попрощались.

— Главная причина поражения ЦСКА в финале Западной конференции — олимпийская усталость?

— Думаю, много факторов. Но, конечно, усталость, в первую очередь, психологическая повлияла. Да и физическая тоже. В матчах с ЦСКА все решалось в одну шайбу, борьба была очень упорной. Где-то Паша (Дацюк) не забил, а соперник реализовал свой момент. А ведь могло все сложиться по-другому.

Считаю, перерыв после Олимпиады должен был быть хотя бы неделю. После Сочи у ребят было чуть больше времени на восстановление. Но, конечно, это не оправдывает результат СКА.

— Олимпийцы признавались, что долго не могли прийти в себя после поездки в Корею. А вы?

— У СКА через день после финала была уже игра в Хельсинки. Я, не заезжая в Питер, сразу из Москвы полетел на матч с «Йокеритом». Понимаю, каково было ребятам. Сложно, через день после самого важного турнира в карьере, на котором ты отдал все силы, выходить и играть. Очень тяжело найти для этого эмоции. Сам календарь, считаю, был немножко неправильно составлен. Если бы постолимпийская пауза была чуть длиннее, то игроки выглядели бы посвежее. А так все настолько быстро закрутилось, еще и на прием президента сборная ездила. Все мероприятия сложно было совмещать с тренировочным процессом.

— Может, стоило сократить паузу перед Олимпиадой?

— Что об этом сейчас рассуждать? Была поставлена задача выиграть Олимпийские игры. Для этого и выделяли месяц на подготовку.

Читайте также
Ковальчук: НХЛ — лучшая лига в мире, все лучшие игроки выступают здесь

«Ковальчук был мотором»

— Илья Ковальчук намеревается в следующем сезоне вновь попытать счастье в НХЛ. Получится ли у него вновь стать звездой за океаном?

— У него есть на это все шансы. Однозначно, Илья делает правильный выбор. В России он остался, чтобы выиграть Олимпиаду, у него есть два Кубка Гагарина. В его карьере осталась одна непокоренная вершина — Кубок Стэнли. Если есть возможность вернуться, то нужно ею пользоваться. Судя по тому, как Ковальчук себя подготавливал в течение последних двух лет, то он готов. Илья был мотором, который заводил всю команду, все достижения были достигнуты благодаря нему. У него все получится в Америке, если он продолжит выступать с такими же эмоциями и желанием. Когда плотно работаешь с игроком, то видишь, как серьезно он относится к своему делу.

— Многих удивило, что Дацюк в 39 лет еще на сезон продлил контракт со СКА. Сколько еще сможет играть Павел?

— Думаю, Паша еще не один год готов играть. Если даже где-то физически он не дотягивает, то компенсирует это мастерством. Можно смело скидывать ему лет десять. По его быстроте рук, по скорости принятия решений многие и рядом не стояли.

Дарья Тубольцева

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Русские фанаты атакуют инстаграм модели, которая бросила Кариуса после финала ЛЧ
Боец UFC нокаутировал сам себя. Главный неудачник недели
Гениальная игра Кузнецова помогла «Вашингтону» вынести «Вегас»
Селюк: Туре готов перейти в топ-клуб Англии на 1 фунт в неделю
Алексей Миранчук: молодая кровь сборной России
СМИ назвали причину ухода Зидана из «Реала»
Она лучше Шараповой. Вы точно полюбите Дарью Касаткину
Города ЧМ-2018. Екатеринбург
Все о ремонте
12 красивых полотенцесушителей для идеальной ванной комнаты
32 интерьера, в которых старый ковер стал изюминкой
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь