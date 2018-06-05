«Казалось, если выигрываешь Олимпиаду, то до ЧМ доработаешь». Откровения помощника Знарка
Харийс Витолиньш — об уходе из СКА и сборной России.
Харийс Витолиньш — об уходе из СКА и сборной России.
На протяжении четырех последних лет в сборной России Олегу Знарку помогал Харийс Витолиньш, 50-летний специалист также входил в тренерский штаб СКА. В апреле оба специалиста остались без работы. В эксклюзивном интервью Sport24 Витолиньш рассказал о том, как это произошло, вспомнил самую большую победу в своей тренерской карьере и поделился ближайшими планами.
— Как проводите последние месяцы?
— Ну,
— В общем, отдыхать не устали?
— Всегда найдутся домашние дела, так что не скучаю. К тому же сейчас у всех отпуск, просто у меня он выдался чуть больше. Но надо привыкать к любым обстоятельствам.
— Сколько предложений о работе получили за это время?
— Когда мы со СКА завершили сезон, то практически во всех клубах с тренерами определились. Я вел переговоры с «Авангардом», но Омск выбрал в итоге другого кандидата. Больше никаких предложений не было.
— Рассматриваете только варианты в КХЛ или вам интересно поработать в Европе?
— Я сам живу в Швейцарии, здесь тоже интересовался работой. Но когда я освободился, в NLA шел финал, а все остальные клубы подписали контракты с тренерами. На протяжении сезона слышал, что в нескольких командах была неопределенность с наставниками, но в
— Общаетесь с Вячеславом Быковым, который тоже живет в Швейцарии?
— Он живет во французской части, это довольно далеко от меня. Так что не общались с ним. Да и я в течение последних лет мало находился в этой стране, приезжаю в конце мая, а на первой неделе июля уже начинался сбор молодежи.
— Вы видите себя сейчас самостоятельным тренером или помощником?
— Смотря какие будут предложения. Так сразу сказать трудно.
Рассматриваю разные варианты. Нужно смотреть, что за клуб. Ведь очень важно, с кем работать.
Если самостоятельно, то нужны свои люди, на которых можно будет положиться. Идти в клуб, где есть уже тренерский штаб… Бывают, конечно, случаи, когда все уживаются друг с другом. Но залог успеха — когда тебя окружают люди, которые смогут дополнять тебя.
— С Олегом Знарком поддерживаете связь?
— Да, конечно. Созваниваемся раз в несколько дней. Если Олег решит, что готов принять команду КХЛ, и он позовет меня с собой, то я рассмотрю такой вариант. Если он захочет взять паузу, а мне поступит предложение быстрее, чем ему, тогда будем по отдельности. Эту тему мы с Олегом обговаривали. У меня не было той ответственности, которая лежала на нем на протяжении многих лет. Так что я пойму, если он захочет отдохнуть.
— Насколько тяжело пережили апрельские события?
— Немножко неожиданно все произошло. Но хочу сначала сказать, что я благодарен возможности в течение четырех лет работать в сборной России. Это немалый срок. Мы доработали до конца контракта. Правда, все случилось внезапно. Казалось, что если выигрываешь Олимпиаду, то хотя бы до чемпионата мира доработаешь. А потом уже будут вестись разговоры. Но случилось, то что случилось. Здорово, что мне вообще довелось тренировать сборную.
— Как вы узнали, что больше не являетесь тренером сборной России?
— Мне позвонили, поблагодарили за работу и сказали, что все, на чемпионат мира я не еду.
— Когда это произошло?
— Когда СКА завершил выступление в Кубке Гагарина. Мы уже готовились к сборной, но позвонили и сказали, что никуда ехать не надо.
— У вас есть объяснение, почему ФХР объявила, что ваш контракт действовал до 30 апреля, а не как у других членов тренерского штаба до 31 мая?
— Я даже не знаю, так давно его подписывал, что цифр не помню. Значит, так и было. Честно, даже не обращал внимание, до какого числа у меня соглашение.
— Была ли у вас возможность остаться в штабе, при условии ухода Олега Знарка?
— Откуда я знаю? Это не ко мне вопрос.
— Должность консультанта вам не предлагали?
— Нет, конечно.
— Была информация, что вы со Знарком ушли
— Нет. Я про это ничего не знаю.
— У вас ни с кем разногласий не было?
— Нет.
— У вас есть версия, почему вы так внезапно покинули сборную?
— Это вопрос к руководству, а не к нам. У каждого в голове
— Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира? Удивлены вылетом в четвертьфинале?
— Естественно, смотрел. Ребята играли хорошо. Мне действительно понравилось! Создавали много моментов, выглядели интересно. Но это хоккей, здесь все в одном матче может решиться. Канадцы трижды реализовали большинство, это предопределило исход четвертьфинала. Мы же всегда говорим, что неравные составы зачастую играют самую важную роль.
— Перед турниром сборная столкнулась с дефицитом игроков, в частности многие НХЛовцы по разным причинам не приехали. Если бы вы со Знарком остались, могло все сложиться иначе?
— Я не знаю. Это провокационный вопрос. Мы же считаем КХЛ сильнейшей лигой в Европе. Так что если в составе игроки из КХЛ, то это не значит, что мы на класс ниже соперников. Хорошо, что КХЛовцы получили место в сборной, показали себя. Чемпионат мира неплохо сложился для России, играли задиристо, бодро.
— Были ли у вас уже договоренности с
— Я конкретно этим не занимался. Переговоры вел Олег, как главный тренер, или руководство.
— Шведские журналисты мне рассказывали, что Рикард Гренборг и его помощник поддерживают связь со шведскими игроками из НХЛ в течение года, ездят в Америку.
— Олег постоянно общался с игроками. Плюс всегда переговоры вели Алексей Жамнов и Роман Ротенберг. Так что у нас было все то же самое, как и у шведов. Это нормальная практика.
— Олимпиада — самый сильный стресс в карьере?
— Конечно. Все мечтают ее выиграть. До этого я выступал на Играх за сборную Латвии, где у нас не было задачи взять медали. Мы были больше участниками. А тут у нас была возможность завоевать золото. Когда такое еще случится? Конечно, испытывал волнение.
— Тот факт, что все ждали только золота, давило?
— Скорее, держало нас в тонусе. Нельзя было расслабляться, потому что знали, что от нас ждут только победы. Может, это
— Многие игроки рассказывали, что в Пхенчхане уровень стресса был запредельным. Как пытались раскрепостить команду?
— Олег успокаивал ребят, говорил с каждым игроком
— Помните, что было в голове, когда Сергей Калинин схлопотал удаление в концовке матча с Германией?
— Все так быстро произошло, что я и подумать не успел. Надо было мгновенно реагировать, составить две четверки на меньшинство. Когда ты за бортом, время летит в два раза быстрее.
Со стороны пауза в 20−30 секунд тянется целую вечность, а у нас за мгновение пролетает.
— Пересматривали финал?
— Нет, руки так и не дошли.
— Когда Капризов забил, вы плакали или смеялись?
— Обнимались. Точно не плакал, радость была.
— Владислав Гавриков говорил мне, что после шестого матча с ЦСКА Олег Знарок с каждым игроком попрощался. Вы тоже так сделали?
— Мы собрались командой, посидели. Все попрощались с игроками по отдельности. Так всегда делается по окончании сезона.
— Вы уже понимали, что в следующем сезоне работу не продолжите?
— Сезон для СКА закончился. Мы сказали ребятам, что предложения о продлении контракта не было. Поэтому поблагодарили всех за работу и попрощались.
— Главная причина поражения ЦСКА в финале Западной конференции — олимпийская усталость?
— Думаю, много факторов. Но, конечно, усталость, в первую очередь, психологическая повлияла. Да и физическая тоже. В матчах с ЦСКА все решалось в одну шайбу, борьба была очень упорной.
Считаю, перерыв после Олимпиады должен был быть хотя бы неделю. После Сочи у ребят было чуть больше времени на восстановление. Но, конечно, это не оправдывает результат СКА.
— Олимпийцы признавались, что долго не могли прийти в себя после поездки в Корею. А вы?
— У СКА через день после финала была уже игра в Хельсинки. Я, не заезжая в Питер, сразу из Москвы полетел на матч с «Йокеритом». Понимаю, каково было ребятам. Сложно, через день после самого важного турнира в карьере, на котором ты отдал все силы, выходить и играть. Очень тяжело найти для этого эмоции. Сам календарь, считаю, был немножко неправильно составлен. Если бы постолимпийская пауза была чуть длиннее, то игроки выглядели бы посвежее. А так все настолько быстро закрутилось, еще и на прием президента сборная ездила. Все мероприятия сложно было совмещать с тренировочным процессом.
— Может, стоило сократить паузу перед Олимпиадой?
— Что об этом сейчас рассуждать? Была поставлена задача выиграть Олимпийские игры. Для этого и выделяли месяц на подготовку.
— Илья Ковальчук намеревается в следующем сезоне вновь попытать счастье в НХЛ. Получится ли у него вновь стать звездой за океаном?
— У него есть на это все шансы. Однозначно, Илья делает правильный выбор. В России он остался, чтобы выиграть Олимпиаду, у него есть два Кубка Гагарина. В его карьере осталась одна непокоренная вершина — Кубок Стэнли. Если есть возможность вернуться, то нужно ею пользоваться. Судя по тому, как Ковальчук себя подготавливал в течение последних двух лет, то он готов. Илья был мотором, который заводил всю команду, все достижения были достигнуты благодаря нему. У него все получится в Америке, если он продолжит выступать с такими же эмоциями и желанием. Когда плотно работаешь с игроком, то видишь, как серьезно он относится к своему делу.
— Многих удивило, что Дацюк в 39 лет еще на сезон продлил контракт со СКА. Сколько еще сможет играть Павел?
— Думаю, Паша еще не один год готов играть. Если даже
Дарья Тубольцева