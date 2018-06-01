Хоккейный клуб «CКА-Варяги» выступит в МХЛ в сезоне-2018/19
ТАСС, 1 июня. Команда Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «СКА-Варяги» в следующем сезоне будут выступать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Об этом сообщает официальный сайт
ТАСС, 1 июня. Команда Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «СКА-Варяги» в следующем сезоне будут выступать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Об этом сообщает официальный сайт
«В новом сезоне в Молодежной хоккейной лиге систему СКА будут представлять две команды. Помимо серебряных медалистов прошлого сезона “СКА-1946” в лиге будет выступать объединенная команда “СКА-Варяги”. В ее состав войдут хоккеисты “СКА-Серебряных Львов”, ранее выступавших в МХЛ, а также игроки “СКА-Варягов”, в прошлом сезоне представлявших СКА в НМХЛ», — говорится в сообщении.
В составе академии СКА останутся обе хоккейные школы, объединение коснется только профессиональных молодежных команд. Решение об объединении «СКА-Варягов» и «СКА- Серебряных Львов» принято, в том числе, в целях более интенсивного индивидуального развития молодых хоккеистов, повышения конкурентоспособности команды в лиге и призвано положительно повлиять на процесс взаимодействия между командами системы.
«СКА-Варяги» в МХЛ будут представлять Ленинградскую область. При этом в рамках реализации клубной программы подготовки резерва команда будет базироваться и тренироваться в спортивном комплексе «Хоккейный город». В чемпионате МХЛ команда будет проводить домашние матчи как в спортивном комплексе, так и на ледовой арене «ХОРС» в поселке имени Морозова.