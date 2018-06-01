Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Болгарию призвали отказаться от России
В России продают «Волгу» ГАЗ-21 2004 года (её делали для Путина)
Умершая 13-летняя девочка спасла жизни 15 человек
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Ирина Пегова показала сексуальный снимок в нижнем белье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
Все события
Известная российская ВИЧ-отрицательница умерла от СПИДа
8 фраз, которыми вас пугают гинекологи
Умершая 13-летняя девочка спасла жизни 15 человек
11-летняя дочь Абдулова блистала на сцене в Москве (фото)
Кузнецов рискует пропустить третий матч финала Кубка Стэнли
Главный тренер сборной России по хоккею возглавил ХК СКА
Лада Дэнс надела откровенный комбинезон
Дженна Деван-Татум рассказала о жизни после развода
В России появится новый дорожный знак (но ненадолго)
Новый «сарайчик» от Kia: первые шпионские фото
Какие лампы запретят использовать с 1 июля?
Главные мифы о поверке счетчиков
Фоторепортажи
14Гол Австрии в ворота России в стиле Гарета Бэйла
15Шейх дает установку Саудовской Аравии. Так будет и в России?
14:26 (мск), источник: ТАСС

Воробьев: Работа по мониторингу игроков НХЛ будет усилена в сборной России

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тренерский и селекционный штабы сборной России по хоккею планируют усилить работу в направлении, связанном с отслеживанием российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для возможности их участия в крупных турнирах. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Илья Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Воробьева главным тренером команды. Контракт специалиста с ФХР рассчитан на два года с возможностью продления еще на два. На прошедшем чемпионате мира в Дании, где команда дошла до ¼ финала, в составе россиян выступало шесть игроков НХЛ.

«Есть идея усилить мониторинг игроков НХЛ, с каждым пообщаться, а также вести доводку игроков Континентальной хоккейной лиги, смотреть, на кого мы рассчитываем, — сказал Воробьев. — У нас есть расширенный состав, там ребята до 2000 года рождения — кто-то будет выпадать из этого списка, а кто-то добавляться в него. Но круг ребят, в которых мы видим перспективы, у нас есть».

Одним из игроков НХЛ, пропустившим турнир, был нападающий «Далласа» Александр Радулов. Первый вице- президент ФХР и руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, что федерация получила заключение от клуба о том, что у хоккеиста травма спины. Ранее Воробьев говорил, что пытался связаться с Радуловым до турнира, но не дозвонился до него.

«С ним у нас нормальные отношения, но после чемпионата мира пока еще не общались, потому что вопрос по мне еще решался. Планирую поговорить с ним и не только», — отметил специалист.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Почему сборную СССР не пустили на чемпионат мира 1954 года
Это все нелепые отмазки: Акинфеев о поражении россиян от австрийцев
Кузнецов рискует пропустить третий матч финала Кубка Стэнли
Главный тренер сборной России по хоккею возглавил ХК СКА
СМИ: Аршавин, Денисов и Анюков вернутся в «Зенит»
Во время каких матчей ЧМ-2018 стоит ждать фанатских драк
В Испании назвали причины ухода Зидана из «Реала»
Овечкина назвали главным претендентом на «Конн Смайт Трофи»
Куда перейдут главные таланты РФ: Головин, Ташаев, Живоглядов
Новости
Авто
Кроссовер Toyota за 1 299 000 рублей: объявлены подробности Официальные дилеры японской марки начали приём заказов на новый купе-кроссовер Toyota C-HR
Hi-Tech
5 технологий, которые изменили современное телевидение Интернет в телевизоре, квантовые точки, лазерные проекторы и другие технологии.
Кино
Дима Билан обратился с претензиями к Максиму Фадееву Бывшие коллеги по шоу «Голос. Дети» не смогли договориться насчет авторских прав
Недвижимость
Как провести время в Самаре (фото)
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Как выглядит «деревня лилипутов» в Иране (фото)
Названа страна с самым дорогим жильем в мире
Леди
Тюнинг от фанатов: как выглядят Бузова, Собчак в мечтах поклонников Поклонники часто критикуют звезд и дают им рекомендации о том, что стоило бы изменить во внешности
Дети
Умершая 13-летняя девочка спасла жизни 15 человек Шарлотта Митчелл стала добровольным посмертным донором органов и тканей.
Все о ремонте
12 красивых полотенцесушителей для идеальной ванной комнаты
32 интерьера, в которых старый ковер стал изюминкой
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь