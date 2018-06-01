Воробьев: Работа по мониторингу игроков НХЛ будет усилена в сборной России

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Воробьева главным тренером команды. Контракт специалиста с ФХР рассчитан на два года с возможностью продления еще на два. На прошедшем чемпионате мира в Дании, где команда дошла до ¼ финала, в составе россиян выступало шесть игроков НХЛ.

«Есть идея усилить мониторинг игроков НХЛ, с каждым пообщаться, а также вести доводку игроков Континентальной хоккейной лиги, смотреть, на кого мы рассчитываем, — сказал Воробьев. — У нас есть расширенный состав, там ребята до 2000 года рождения — кто-то будет выпадать из этого списка, а кто-то добавляться в него. Но круг ребят, в которых мы видим перспективы, у нас есть».

Одним из игроков НХЛ, пропустившим турнир, был нападающий «Далласа» Александр Радулов. Первый вице- президент ФХР и руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, что федерация получила заключение от клуба о том, что у хоккеиста травма спины. Ранее Воробьев говорил, что пытался связаться с Радуловым до турнира, но не дозвонился до него.