Чемпион ВХЛ заключил контракт с «Сарыаркой»
Хоккейный клуб «Сарыарка» заключил односторонний контракт с нападающим Асланом Раисовым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает Prosports.kz со ссылкой на
Хоккейный клуб «Сарыарка» заключил односторонний контракт с нападающим Асланом Раисовым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает Prosports.kz со ссылкой на
27-летний воспитанник московского хоккея Аслан Раисов имеет солидный опыт выступления в клубах Высшей лиги: он успел поиграть за саратовский «Кристалл», пермский «Молот-Прикамье», волжскую «Ариаду-Акпарс», краснодарскую «Кубань», воронежский «Буран», красноярский «Сокол» и альметьевский «Нефтяник».
По окончании сезона 2015/16 Аслан стал обладателем приза имена Анатолия Фирсова. Приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов лиги.
В сезоне 2017/18 стал чемпионом Высшей хоккейной лиги в составе
В общей сложности игрок провёл 350 матчей в ВХЛ, забросил 93 шайбы и отдал 134 голевые передачи.