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19:48 (мск), источник: Prosports.kz

Чемпион ВХЛ заключил контракт с «Сарыаркой»

Хоккейный клуб «Сарыарка» заключил односторонний контракт с нападающим Асланом Раисовым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу ХК «Сарыарка».

27-летний воспитанник московского хоккея Аслан Раисов имеет солидный опыт выступления в клубах Высшей лиги: он успел поиграть за саратовский «Кристалл», пермский «Молот-Прикамье», волжскую «Ариаду-Акпарс», краснодарскую «Кубань», воронежский «Буран», красноярский «Сокол» и альметьевский «Нефтяник».

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По окончании сезона 2015/16 Аслан стал обладателем приза имена Анатолия Фирсова. Приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов лиги.

В сезоне 2017/18 стал чемпионом Высшей хоккейной лиги в составе санкт-петербургского «Динамо». За команду с берегов Невы нападающий провёл 13 матчей и заработал 9 (5+4) баллов результативности.

В общей сложности игрок провёл 350 матчей в ВХЛ, забросил 93 шайбы и отдал 134 голевые передачи.

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